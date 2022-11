Luis Enrique se hace streamer: "Temblad, voy cuesta abajo y sin frenos"

Guste o no, es Luis Enrique. El seleccionador español se ha propuesto en este Mundial acercarse más a los aficionados y lo va a hacer a través de las redes sociales. En concreto, Lucho hablará con los hinchas españoles como streamers desde una cuenta personal y oficial. Él mismo lo anunciaba ayer desde su cuenta de Twitter.

Un video para expresar una idea… pic.twitter.com/aCK4ghemHW — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) November 14, 2022

"'Hola a todos. Streamers del Mundo, apartaos que voy cuesta abajo y sin frenos. Estoy aquí para anunciaros que me hago streamer. Bueno, todavía no soy streamer porque no he debutado, es un vídeo. Mi intención es stremear durante el tiempo que pasemos en Qatar, en Doha. Llegamos el día 18 de madrugada. Calculo que podré empezar a stremear ese mismo día", comienza a decir en el vídeo Luis Enrique.

El técnico asturiano quiso explicar su idea con más detalle durante esta presentación improvisada: "Es una idea que parte de una idea descabellada pero interesante, el de contar la información de la selección directamente a vosotros, aficionados a los que os pueda interesar, desde un punto de vista peculiar, el mío y el de mi cuerpo técnico. Establecer una comunicación más directa, sin filtros, más espontánea e interesante para todos. Para empezar veis que sólo puedo mejorar, porque la iluminación del vídeo es la que hay, el micro es de tercera división y la cara es la que hay. Tengo muchas de vivir lo que es el ambiente de un Mundial, la presión de un Mundial. os mando un abrazo a todos".

Hay que recordar que España debutará en el Mundial el próximo miércoles ante Costa Rica y luego jugará frente a Alemania y Japón para completar la fase de grupos.