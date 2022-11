Odiadores de España, que ya os hemos visto

Vaya por delante que cada uno con su vida y con su afición por el fútbol puede hacer lo que quiera. ¿No quieres ir con España? Perfecto, puedes ir con cualquier otra selección. ¿Quieres ir con Argentina o Ghana? Adelante. ¿Te niegas a ver los partidos del Mundial porque no te ilusiona? Ok, perfecto, seguramente tu ciudad te ofrece una gran cantidad de ofertas de ocio junto a tus amigos, pareja o familia. Haz lo que te dé la gana, faltaría más, pero si puedes, si sacas algo de tiempo, aunque sea solo porque dices que no vas a estar pendiente del tema, no te enfades, no grites y deja al resto que también hagan lo que les dé la real gana. Como el meme de Twitter de los Simpson con Homer haciendo cabriolas por detrás y su madre diciéndole "ya te hemos visto". Pues eso, ya os hemos visto y escuchado. Respeto y enhorabuena por vuestras creencias, pero yo, aunque no me termine de convencer del todo la lista haré como muchos otros, ir con España en el Mundial. ¡A lo loco! Voy a ir con mi país en en un torneo. ¡Se me está yendo la cabeza!

Ahora en serio, en nuestro país darle palos a la Selección, reírse con sus derrotas, decir que no ves sus amistosos como si eso te hiciese más intelectual o elevado o declararte hater del combinado nacional no es nada nuevo. No están innovando. No es una rebelión inaudita que cambiará para siempre los cimientos de nuestra sociedad. No eres un rebelde sin causa. Es una tradición. Solo en tres ocasiones cambió un poco la misma. En 2008, cuando los odiadores profesionales de Luis Aragonés se dieron cuenta de que iban a tener que hacer el Camino de Santiago de rodillas, 2010 con el Mundial y 2012 con la segunda Eurocopa consecutiva. ¿Qué pasó en esa ocasión? Que España ganaba. Así funcionamos y no pasa nada por reconocerlo. No es algo único. En muchos otros países pasa igual. De hecho, con los clubes pasa lo mismo. Cuando se gana, todos a una. Cuando se pierde, "yo no veo los partidos".

De verdad, que ya os hemos visto. Es más, lo vuelto a repetir: os respeto. Sabemos que antes de 2008, la Selección no os representaba porque no pasábamos nunca de cuartos y porque Luis Aragonés no llevaba a Raúl. Os respeto. Después, en 2010, dudastéis porque Del Bosque puso a Busquets y al chaval no le veíais mucho futuro. También despistaba Sara Carbonero a Casillas. Os respeto. Y luego en 2012, lo de jugar con falso 9 como hacía el Barcelona, no iba a funcionar. Pero sorpresa, funcionó. Os respeto. Y luego por supuesto todo lo demás. En 2014 no se identificaban con la Selección porque iban los veteranos y amigos de Del Bosque. En 2016, el independentismo de Piqué no os gustaba. "No voy con España por Piqué". Ok. En 2018 seguía Piqué. ¡Pero no estaba Gerard en la última Eurocopa! ¿Qué pasó ahí? Ah no, que estaba Luis Enrique y claro con este tampoco se puede ir. Y ahora, como sigue Lucho, tampoco se puede ir con España. Puff, vaya racha.

Ya son 8 años sin ir con España y otros tantos de la era Luis Aragonés en los que también primaba el "yo tengo razón" a los triunfos deportivos del país. A ver, que yo lo respeto, pero me parece triste. No me imagino estar tanto tiempo odiando a mi propia Selección. Deseando que pierda. No lo concibo a nivel personal. Los mundiales y eurocopas, desde que tengo uso de razón, me han hecho disfrutar y aunque reconozco que este en concreto es una vergüenza por la fecha y por la sede anti derechos humanos que tiene, en lo futbolístico voy a disfrutar del torneo y de la emoción de apoyar a mi Selección. Por supuesto que la criticaré si es necesario, es mi trabajo, pero también estamos en esto porque este deporte nos fascina y no poder disfrutar de ello porque siempre tengo que tener razón... A mí eso me da pereza, la verdad.

Todo esto me hace preguntarme qué Selección necesitan para volver a engancharse a la misma. Lógicamente necesitan un seleccionador que les guste, que lleve a los jugadores que ellos quieran y por supuesto al que le salgan bien las cosas. Debe ser un combo perfecto. Seguramente alguien partidario a los intereses de su club o que nunca haya dicho nada malo de él. No puede ser demasiado chuleta, como Luis Enrique. Tampoco muy soso, como decían que era Del Bosque o Julen Lopetegui. Y ojo, nada de ser tan "dictatorial" como Luis Aragonés. Entonces, repasemos: nada de chuletas, sosos, de carácter fuerte, que lleve a jugadores que no nos gustan, que convoque a Piqué, que no gane o que gane sin los jugadores de mi equipo. Pues... lo veo complicado también de cara a la Eurocopa de 2024. Van a tener que ir con otra selección de nuevo.

En fin, esto es lo que hay. Lo respeto, por supuesto, pero no lo entiendo. Ya lo vi en la pasada Eurocopa y aún no he salido de mi asombro. Gente que no celebraba un gol de Morata, por ejemplo, porque no les gusta como delantero pese a que ese gol les colocaba en unas semifinales de la Eurocopa. Todo el mundo alrededor celebrando y disfrutando del momento y los había, españoles, con cara de mala leche porque su "ya te lo dije" iba a quedar por detrás del bien deportivo de su país. Bueno, los hay que en las fiestas bailan y otros que critican a los del centro de la pista. Lo siento, en mi caso prefiero disfrutar de la cosas desde la pista. Suerte para el Mundial y para la selección que apoyéis. El resto iremos con España. Ojalá veros pronto en el mismo barco disfrutando de este tipo de torneos que tanto nos gustan. Seréis bienvenidos.