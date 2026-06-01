La Audiencia Nacional busca a 14 etarras en Venezuela

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha solicitado a las autoridades venezolanas información sobre 14 presuntos miembros de ETA huidos de la Justicia española que supuestamente residen en el país sudamericano, entre ellos Iñaki de Juana Chaos. Según ha informado El País, el magistrado ha acordado librar una comisión rogatoria internacional para recabar datos que permitan avanzar en una investigación abierta sobre el denominado Colectivo de Huidos Políticos Vascos (EIPK).

De acuerdo con la información publicada por el diario, la resolución judicial está fechada el pasado 19 de mayo y en ella el juez considera que el reciente contexto político venezolano podría facilitar una mayor colaboración de las autoridades de Caracas con la Justicia española.

Petición de información

Según El País, la solicitud afecta a Iñaki de Juana Chaos y a otros trece antiguos miembros de la organización terrorista: José Luis Eciolaza Galán, Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, María Artola Echeverría, Ángel María Lizarbe Osés, Luis María Olalde Quintela, José Ángel Úriz Zabaleta, Arturo Cubillas Fontán, Javier Urruti Imaz, Asunción Arana Altuna, Juan José Aristizábal Cortejarena, Manuel Asier Guridi Zaloña, Jesús María Huerta Fernández e Ignacio Echevarría Lanzábal.

El magistrado pretende obtener toda la información disponible sobre estas personas para determinar su posible vinculación con el EIPK y analizar su eventual participación en un delito de integración en organización terrorista dentro de una causa abierta en 2024.

La investigación se apoya, según el citado medio, en informes de la Guardia Civil y en documentación procedente del denominado archivo de ETA, compuesto por miles de documentos y archivos digitales intervenidos en Francia y posteriormente remitidos a España.

Comisión rogatoria a Estados Unidos

La resolución incluye además una petición de colaboración a Estados Unidos. Según publica El País, el juez ha solicitado a las autoridades estadounidenses documentación relacionada con Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, exjefe de la contrainteligencia militar venezolana y actualmente encarcelado en Estados Unidos por causas relacionadas con el narcotráfico.

El magistrado también ha solicitado que Carvajal pueda declarar como testigo sobre la presencia de miembros de ETA en Venezuela. Durante su estancia en España, antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2023, el exmilitar aseguró disponer de información sobre presuntos etarras refugiados en territorio venezolano.

Según el diario, el juez considera que la información que pudiera aportar Carvajal podría servir para contrastar o complementar los datos que eventualmente remitan las autoridades venezolanas.

La petición de la asociación de víctimas

Las comisiones rogatorias han sido acordadas a petición de la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia (DyJ), personada en la causa como acusación popular. Según recoge El País, la asociación defendió que Venezuela ha sido históricamente uno de los principales destinos de miembros de ETA huidos de la Justicia española y que la colaboración de las autoridades venezolanas ha sido limitada durante las últimas décadas.

La asociación de víctimas afirmaba en su escrito que "es notorio y conocido" que durante los mandatos de Hugo Chávez y Maduro "los miembros de ETA huidos a Venezuela han gozado de la protección por parte de las autoridades del país caribeño". La propia asociación apuntaba que la caída de Maduro podría ser el detonante de un hipotético cambio de las autoridades de Caracas que abra la puerta a la colaboración con España "en la entrega de cuanta información tenga respecto de estos miembros de la organización terrorista ETA".

La Fiscalía se había opuesto a estas diligencias al considerar que no eran necesarias, aunque finalmente el juez ha decidido autorizarlas. Según el último informe del Departamento de Seguridad Nacional citado por el diario, las fuerzas de seguridad sitúan a 23 miembros de ETA reclamados por la Justicia española en distintos países, entre ellos Venezuela, Brasil, Cuba, México, Uruguay, Francia y Cabo Verde.

En el caso de que las autoridades judiciales venezolanas finalmente faciliten los datos reclamados, Dignidad y Justicia espera que posteriormente el Gobierno de Delcy Rodríguez acuerde la "entrega y puesta a disposición de la justicia española" de los 14 etarras.