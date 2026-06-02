La Diputación de Badajoz manipuló las actas para justificar el enchufe de David Sánchez

La Diputación Provincial de Badajoz manipuló las actas para justificar el enchufe del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Este lunes se ha celebrado la primera sesión del juicio contra David Sánchez por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La Audiencia Provincial de Badajoz ha decidido exonerar al hermano del presidente del Gobierno del delito de aceptación de nombramiento ilegal al considerar que está prescrito. Los testigos que han comparecido durante la jornada han intentado desinflar las acusaciones que pesan sobre el propio David Sánchez.

Tal y como ha denunciado el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, durante la vista, un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que forma parte del sumario, incluye diversa documentación y diferentes correos electrónicos con fecha 10 de julio de 2017, sólo una semana después de que Podemos solicitara a la Diputación aclarar la contratación de David Sánchez. Recordamos que la plaza se adjudicó previamente, concretamente el 30 de junio del mismo año.

Los responsables de recursos humanos de la Diputación intercambiaron una serie de documentos respecto de la polémica plaza y, en concreto, sobre la valoración de David Sánchez y del resto de aspirantes. En el informe inicial se dictaminaba que ninguno de los otros candidatos reunía los requisitos excepto David Sánchez. No obstante, tras la petición de información de Podemos, se habría elaborado un segundo informe para disimular el enchufe donde se declaraba que 6 de los aspirantes eran aptos.

Además, la puntuación del hermano de Sánchez pasó de 90 puntos del informe inicial a 100 y, mientras se despachaban las cualidades de los otros candidatos con línea y media, a David Sánchez se le dedicaban hasta 11 líneas.

El curriculum vitae y resto de documentación aportada por la aspirante serán valorados en base a los criterios recogidos en las Bases y descritos en el apartado anterior.

D. David Sánchez Pérez-Castejón presenta un completo curriculum vitae, destaca su experiencia profesional en dirección de orquesta, con especial atención a ‘Jóvenes Orquestas’. Dirigió una nueva producción de la ópera de Beethoven Fidelio con el Ayuntamiento de Madrid. Ha dirigido la Orquesta y Ballet del Teatro Mariinsky en la obra de S. Prokofiev Romeo y Julieta, entre otras importantes Orquestas, Festivales y producciones. Además, resalta su carrera de compositor para obras de orquesta y ballet. Destaca igualmente su experiencia en los criterios de valoración f), g), e i), así como muy buen nivel general del resto de criterios de valoración. De entre ellos, sobresale su experiencia en actividades pedagógicas, relacionadas con las funciones del puesto al que se opta y de capacidad de organización de equipos.

Posee un alto nivel de idiomas y de interrelación con otras instituciones culturales y musicales, nacionales e internacionales. Además, como director artístico, ha establecido ciclos de música para promover a jóvenes talentos de todo el mundo. La valoración de David Sánchez.

El segundo informe fue remitido por la Diputación a la titular del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, y es el que consta en el expediente.

Los testigos intentan desinflar las acusaciones

La mayoría de los testigos intentaban desinflar las acusaciones contra David Sánchez durante la primera jornada del juicio. No obstante, el director del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, reconocía haber borrado los correos electrónicos en los que hablaban sobre la adjudicación del cargo de coordinador de los conservatorios al hermano del presidente del Gobierno.

Por su parte, María del Rosario Mayoral, sucesora de Valentí, afirmaba que no hacía falta una plaza de coordinador de conservatorios y que desconocía cuáles eran las funciones de David Sánchez como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. El juicio continúa este martes con la declaración de más testigos.

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