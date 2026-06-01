Luis María Pardo advierte de un "vuelco completo" al juicio de David Sánchez

Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para analizar la última hora del juicio al David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presuntamente enchufado en la Diputación de Badajoz e imputado por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

"Gracias a la labor que hemos desplegado hoy en el plenario, en mi acusación popular, hemos conseguido darle la vuelta a un juicio que, a todas luces, y por la gente que está allí, está viendo cómo lleva una preparación jurídica exhaustiva. Veremos a ver el día de mañana con el resto de testigos, pero hemos conseguido, con ese informe de la Unidad Central Operativa, que gracias a Dios tenemos a la UCO y a la Guardia Civil, acreditar que había otro informe de valoración que fue descubierto por la Guardia Civil, del que no se había tenido conocimiento", ha explicado.

"Ese informe se encontraba dentro de unos correos electrónicos corporativos de la Diputación y hemos podido acreditar que difiere del que fue aportado finalmente al expediente administrativo. Por lo tanto, consideramos que ha sido muy positivo en el día de hoy para apuntalar los delitos por los cuales estamos imputando y acusando tanto a David Sánchez como a los demás participantes", ha añadido el abogado.

"Es muy importante lo que ha sucedido hoy. Atentos a las publicaciones que seguramente salgan en Libertad Digital en las próximas horas respecto de lo concreto que ha sucedido, porque le hemos dado un vuelco completo al juicio de unas sesiones en las cuales todo estaba, por decirlo de alguna manera, preparado", ha advertido Luis María Pardo.

"Le hemos dado la vuelta por completo y le hemos señalado a la sala dónde se encontraban esos informes que habían sido preparados, por qué no fueron aportados al expediente administrativo y cómo, de alguna manera —vamos a decirlo así—, se intentó alterar, a través de una denuncia, por cierto, de un diputado de Podemos en la Junta de Extremadura, lo que había sucedido con la plaza de David Sánchez".

"En las próximas horas se va a publicar extensamente y seguramente con prueba documental, lo cual permitirá a la audiencia darse buena cuenta de lo que sucedió en esos días después de la adjudicación de la plaza", ha concluido el abogado Luis María Pardo.