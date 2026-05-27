Miguel Tellado, diputado del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para denunciar las maniobras delictivas del PSOE en el marco del caso de las cloacas socialistas.

"Tengo la sensación de que se ha caído Pedro Sánchez con todo su entramado y todo lo que hemos conocido hoy a través de ese auto, a través de esas investigaciones que dirigía la Audiencia Nacional y las actuaciones de la UCO, refleja las actuaciones de las cloacas socialistas contra el Estado. Cómo desde la sede del Partido Socialista se ha establecido una trama para tumbar al Poder Judicial que investigaba al Gobierno. Es de gran gravedad", ha apuntado el popular.

"El Gobierno está quebrado, Sánchez está políticamente muerto y yo creo que hoy, en vez de comparecer en Roma, lo que tenía que hacer es volver a España, dimitir, convocar elecciones y devolverle la palabra a los españoles. Pero hemos visto cómo desde la sede socialista, desde la sede de Ferraz, se ha tratado de dar un golpe de Estado contra el Poder Judicial", ha añadido Tellado.

"Y les han pillado. Y yo creo que hoy la gran noticia es que el Estado de Derecho en España funciona, el Poder Judicial actúa, tiene sus tiempos, pero actúa y que desde luego nadie está por encima de la ley, como pretendía Pedro Sánchez", ha celebrado el parlamentario genovés.

"Lo de hoy es tremendamente grave. Todo lo que hemos ido conociendo a través de ese auto judicial —cómo Santos Cerdán se reunía cerca de 40 veces con Leire Díez para establecer cómo se acosaba a jueces y fiscales, cómo se extorsionaba al Poder Judicial para tratar de torpedear investigaciones judiciales contra el Gobierno o contra la familia del presidente del Gobierno— es tremendo, es gravísimo".

"Es el modus operandi del Partido Socialista de Pedro Sánchez y su concepción de la democracia y del poder. El poder para defenderse, para atacar y para permanecer en el poder. Al final, el objetivo de Pedro Sánchez no era otro más que evitar la alternancia democrática en España", ha remarcado.