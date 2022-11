Cristiano Ronaldo ha revelado que estuvo "cerca" de fichar por el Manchester City el pasado verano, pero que la intervención de Sir Alex Ferguson hizo que se decantara por el Manchester United.

Ronaldo también dijo que otros clubes estaban interesados en ficharlo de la Juventus en 2021, pero el jugador de 37 años siguió "su corazón" y se unió al United, a pesar de que inicialmente no estaban en la carrera por él. Cuando llegó a los ‘Reds’, Cristiano se extrañó de que tras doce años sin estar en el club, no habían progresado en nada y que estaban muy por debajo de Real Madrid y Juve.

El cinco veces ganador del Balón de Oro también dijo que no respetaba al entrenador Erik ten Hag y afirmó que varias personas en el United estaban tratando de forzar su salida del club.

El jugador portugués también ha lanzado un ‘dardo’ a sus actuales compañeros, sobre todo a los más jóvenes. En referencia a si le escuchan los consejos en el vestuario, el luso ha respondido que "No les importa. A algunos sí, pero a la mayoría no. No me sorprende, ya que la mayoría de ellos no tendrán una carrera larga en el fútbol".

Ha cuestionado el nombramiento del antiguo técnico interino Ralph Rangnick. "Al final, en el fondo de mí, nunca vi a Rangnick como el jefe porque vi algunos puntos con los que nunca estuve de acuerdo. Siempre he estado con los mejores entrenadores del mundo: Zidane y Ancelotti, Mourinho, Fernando Santos, Allegri, así que tengo algo de experiencia porque he aprendido de ellos. ¿Lo de Rangnick fue ridículo? Por supuesto." añadió Ronaldo.

Mañana continúa la segunda parte de la entrevista con Piers Morgan en Talk TV.