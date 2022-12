Scaloni se rompe de emoción a la hora de hablar de sus jugadores

Lionel Scaloni está a punto de vivir una noche que puede estar repleta de lágrimas de alegría o de tristeza. Si gana será prácticamente un dios para Argentina y si pierde, la decepción será enorme. Eso sí, lágrimas o no, él ya ha llorado en la previa y lo ha hecho justo al hablar de sus jugadores.

Así fue el momento con Scaloni:

Esa emoción de Lionel Scaloni al hablar de sus jugadores, trasciende. Imposible que no se te haga un nudo en la garganta al escucharlo. 🇦🇷🥹pic.twitter.com/S9tjzwGcDt — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 17, 2022

Ya en rueda de prensa, más palabras de Scaloni. En este caso del rival, Francia: "El partido de mañana es Argentina contra Francia, mas allá de Messi contra Mbappé. De nuestra parte esperemos que caiga de nuestro lado y de sobra hay jugadores que pueden decidir el partido. Mbappé es un jugador muy bueno y que seguirá progresando".

También habló el portero Dibu Martínez: "Tras Arabia, nos dijimos que íbamos a dar todo por la Copa. Francia no es sólo un jugador, pues los cuatro de arriba son peligrosísimos, y tienen un gran arquero también. Nuestra ventaja es que tenemos al mejor del mundo. Nos gusta que nos digan que el otro es más favorito, pero no nos sentimos inferiores a nadie. La necesidad de ganar te puede ir en contra y hay que jugar con cabeza fría. Estamos jugando solo por un partido de fútbol, no por nada más".