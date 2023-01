Xavi Hernández se estrenó como técnico del F.C. Barcelona en cuanto a títulos se refiere. Fue un título menor, la Supercopa de España, pero que tiene más valor por lo que significa -dejar de hacer el ridículo en las grandes citas- y en lo táctico -Xavi decidió salir mucho menos osado que en otras ocasiones- que el título por sí mismo.

El Barcelona se impuso a un Madrid que no suele fallar en las finales. Xavi le ganó la partida táctica a un Ancelotti que pecó de conservador y no por el esquema, precisamente. Ver a Modric de titular cuando ha llegado exhausto del Mundial era significativo. Es lo que tienen las jerarquías. Luka no estaba para salir de inicio y Rodrygo a comer pipas al banquillo.

Ambos equipos poblaron la sala de máquinas con cuatro centrocampistas, pero el posicionamiento, como ocuparon los espacios, la manera y el momento de presionar, los duelos individuales y la velocidad de circulación fue muy diferente. El Barcelona fue superior en todos esos aspectos y se impuso por 1-3 a un equipo que es una sombra de lo que fue al inicio de temporada.

No está nada bien el Madrid. Colectivamente el equipo se desangra en la presión, no es contundente en ambas áreas y se muestra muy impreciso en los últimos metros. 25 perdidas tuvieron los merengues en la primera parte. Solo Courtois está dando su verdadero nivel. Es normal que Modric este exhausto tras el Mundial, Carvajal hace tiempo que pide a gritos un recambio de garantías, Fede Valverde está lejos de su mejor forma, pero cuando tantos jugadores no dan la talla, el problema suele estar en el banquillo. Ancelotti necesita reciclarse y ponerse a trabajar.

Si colectivamente fue mejor el Barcelona, en lo individual los errores groseros mataron al Madrid. Tras una gran parada de Courtois tras un disparo de Lewandowski que tuvo respuesta inmediata con un cabezazo de Benzema tras un buen centro de Mendy que rozó la escuadra, un flagrante error de Rüdiger en la salida de balón puso en bandeja el 0-1 al Barcelona. Busquets se anticipó a Camavinga para pillar descompensada a la defensa madridista y que la conexión Lewandowski-Gavi hiciera el resto tras un toque de primeras, tenso, al polaco de Pedri que dio la verticalidad necesaria a la jugada. Gavi resolvió con maestría.

Once después, justo antes de que se mostrase el añadido de la primera mitad, Gavi le devolvió el regalo, en forma de asistencia, a Lewandowski. Error de Carvajal que sale a presionar como un poseso dejando un enorme hueco a su espalda, De Jong se anticipa, mete un gran pase a Gavi, el andaluz conduce y pone una asistencia de lujo para que el polaco, a placer, firmara el 0-2.

Tras el descanso Carlo buscó la reacción metiendo a Rodrygo por Camavinga y ordenando una defensa al hombre. El agujero defensivo del Madrid no mejoraba y solo Courtois mantenía vivo a un Real Madrid que encontró algo de esperanza con las arrancadas de Vinícius. El brasileño, sin embargo, ha perdido punch en los últimos metros y todas las jugadas acabaron en agua de borrajas.

Cuando mejor estaba el Madrid, Dani Ceballos demostró lo que algunos avisamos hace mucho tiempo. La camiseta merengue le queda muy grande. Tiene mucha calidad individual, pero es demasiado inconsistente y tiene errores de concentración que son imperdonables. Recién salido al campo regaló un balón con un pase lamentable que puso en bandeja una nueva contra del Barcelona que, conducida por Gavi, fue finalizada por Pedri.

En el descuento, Karim Benzema maquilló el resultado.

El Barcelona se llevó el título, pero sobre todo se queda con algo mucho más importante: Xavi ha aprendido a competir en los partidos clave. Bienvenido a la élite Sr. Hernández.

Por su parte el Madrid necesita demostrar que solo atraviesa un mal momento, un bache de juego y resultados del que se levantará como acostumbra. Mal haría si piensa que es un problema exclusivo de actitud o intensidad. Un recurso muy manido cuando las cosas no salen. Es cierto que los errores de concentración no son normales, que no salió con la intensidad que requiere una final, pero los merengues atraviesan un serio problema de fútbol y de contundencia en ambas áreas. Las dudas, ya no solo por el juego, sobre todo por la manera de competir en una final, por mucho que sea una Supercopa de España, generan algo de incertidumbre de cara al futuro.

Ficha técnica:

Real Madrid, 1: Courtois; Carvajal (Nacho, m.72), Militao, Rüdiger, Mendy; Kroos (Asensio, m.72), Modric (Ceballos, m.65), Valverde, Camavinga (Rodrygo, m.46); Benzema y Vinicius.

Barcelona, 3: Ter Stegen; Araujo (Eric García, m.86), Kounde, Christensen; Balde; Busquets, De Jong (Kessie, m.86), Gavi (Ansu Fati, m.89), Pedri (Sergi Roberto, m.89); Dembélé (Raphinha, m.78) y Lewandowski.

Goles: 0-1, m. 34: Gavi. 0-2, m. 45: Lewandowski . 0-3, m. 69: Pedri. 1-3, m. 93+: Benzema.

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoechea (Comité Vasco) amonestó a Ferland Mendy (m.31) por parte del Real Madrid y a Andreas Christensen (m.48) y Ronald Araujo (m.68) en el Barcelona.

Incidencias: segunda semifinal de la Supercopa de España disputada en el estadio Rey Fahd ante 57.340 espectadores. Hubo aglomeraciones en las escaleras de acceso a las gradas por la gente que accedió al recinto sin entrada.