El hijo mayor de Negreira: "No desmerecería un informe de apariencia cutre porque provenía de un alto cargo del CTA"

José María Enríquez Romero de 53 años es el hijo mayor del que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira. Su padre es investigado en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona tras cobrar 7,3 millones de euros del F.C. Barcelona entre los años 2001 y 2018 por supuestos asesoramientos.

José María Junior es propietario de la empresa Pimeweb, dedicada al marketing digital, y decide conceder una entrevista en exclusiva a Libertad Digital en pleno ‘caso Negreira’. Confirma que su padre y su hermano Javier Enríquez Romero hicieron informes de asesoramiento para el Barça. Además, añade en referencia a los documentos elaborados por su padre que "no desmerecería el valor de un informe de apariencia cutre de 2 o 3 páginas con alguna falta de ortografía, porque provenía de un alto cargo del Comité Técnico de Árbitros". Dichos informes fueron desvelados por LD.

Pregunta: En el sumario del caso Negreira aparece un acta de Hacienda en el que se recogen 21.000 euros en pagos a usted a y su sociedad Pimeweb por "servicios nos prestados" a la empresa Dasnil 95 de su padre José María Enríquez Negreira. Dasnil 95 recibió la mayoría de los pagos del F.C. Barcelona. ¿Puede explicarlo?

Respuesta: Dasnil 95 se creó como una distribuidora de alimentación, de conservas en 1995. En ese momento, tenía una relación más estrecha con mi padre. Esta empresa pasó a ser una comercial de objetos de regalos para empresas. Mi negocio (Pimeweb) tiene relación con el marketing digital e hicimos para Dasnil 2 o 3 páginas web, trabajos de posicionamiento SEO para los buscadores y campañas publicitarias para SEM. Estos fueron los trabajos y los tengo detallados en las facturas. Cuando me los requiera Fiscalía, los aportaría.

P: ¿Y por qué no le solicitó las facturas su padre para aportarlas antes de que Hacienda hiciera el acta de liquidación?

R: Lo desconozco. Este tema (caso Negreira) a nivel familiar nos ha pillado totalmente por sorpresa. Nosotros no teníamos ni idea de esto. Yo sin tener un trato con mi padre como lo hubiera deseado pongo la mano en el fuego en que todo lo que se ha dicho no es cierto respecto al delito de corrupción entre particulares, o que mi padre hubiera podido influenciar en el mundo del arbitraje porque ha sido su amor. Algo en lo que siempre se ha volcado con el fútbol y el arbitraje. Por su estado de salud actual, son cosas que le están viniendo grandes y supongo que se lo está gestionando todo su representante legal.

El mundo del arbitraje ha sido su amor

P: ¿Ahora no mantiene un contacto estrecho con su padre?

R: Yo tenía una relación distante por cuestiones familiares, pero quiero a mi padre y él a mí también. Durante años he tenido una relación distante con él y coordinaba mis trabajos con Dasnil a través de su asistente. A partir de 2016 o 2017, me doy cuenta de que mi padre no está bien y retomo el contacto. El alivio que tengo ahora es que lo que ve en las noticias en los medios y en las televisiones probablemente al día siguiente no lo recuerda. Se le ha sometido a un linchamiento sin precedentes por el hecho de que fuera el Barça. Estoy seguro de que no se va a poder demostrar porque no lo ha hecho.

P: ¿Entonces, cree que su padre jugó a la ambigüedad con el F.C. Barcelona para que le pagaran esos 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018? Su padre declaró que el Barça le pagó porque querían la "neutralidad" de los árbitros.

R: Mi padre en su estado no tenía que haber declarado. La situación que estamos viviendo en la familia es muy complicada.

P: ¿Tiene buena relación con su hermano Javier Enríquez?

R: Yo pongo la mano en el fuego por mi padre y por mi hermano en cuanto a su honradez. Si han hechos las cosas chapuceramente o que el gestor que les hizo la declaración yo hubiera elegido otro, también.

P: ¿Descarta que su padre haya podido influir a los árbitros?

R: No va a salir nada porque es incapaz. ¿Les ha gustado la buena vida a mi hermano y a mi padre? Pues sí, como a mucha gente les gusta ir a buenos sitios. Espero que la Fiscalía haga bien su trabajo y lo haga rápido porque es muy difícil de soportar para una familia. El Barça tiene sus recursos y es una gran institución, pero una familia de barrio como nosotros....

Espero que la Fiscalía haga bien su trabajo

P: ¿Tanto su padre como su hermano hicieron informes de asesoramiento para el Barcelona?

R: Mi hermano se pasaba los fines de semana en casa y no podías hacer planes con él porque estaba todo el día ocupado visionando partidos, montando vídeos... No es incompatible, no es el uno o el otro. Yo sostengo que hubo un tiempo en que mi padre prestaba el asesoramiento personal y las reuniones al más alto nivel con la cúpula directiva del Barça y a su vez completaban los informes a nivel técnico con el apoyo documental que aportaba mi hermano con los vídeos y los cd´s. Iba así.

Informe de José María Enríquez Negreira.

P: En Libertad Digital publicamos unos informes de su padre de 2 o 3 páginas del año 2012 con faltas de ortografía, que nada tenían que ver con los aportados por su hermano en la causa de 15 páginas, más técnicos y profesionales.

R: Esos informes eran aparte. Hay un trabajo enorme para luego poder plasmarlo en un informe de 15 páginas. Yo no desmerecería a la ligera el valor de un informe de apariencia cutre de 2 o 3 páginas con alguna falta de ortografía. No desmerecería el valor que tiene porque provenía de un alto cargo del Comité Técnico de Árbitros, con muchísima experiencia, árbitro de primera división durante muchísimos años, internacional que conoce los intringulis del arbitraje y que era capaz de dar un asesoramiento verbal con el club que colabora para decirles ‘oye esto lo tenéis que enfocar así’ o ‘hacerlo de esta manera’. Probablemente, eso tiene más valor para el interlocutor que unos informes muy buenos que nadie se mira.