Todo el mundo se ha fijado en Jack Grealish durante las celebraciones del Manchester City tras ganar la Champions al Inter, pero no todo ha sido protagonismo del jugador inglés ya que otros futbolistas también han dado mucho de qué hablar durante la fiesta del equipo de Pep Guardiola. Lo ha revelado el portero Ederson.

"El 99 por ciento del grupo bebió, en la vida también hay que disfrutar de los buenos momentos. Fue una locura. Después de una temporada de mucho desgaste, aunque muy victoriosa, teníamos que festejarlo, lo teníamos que disfrutar porque fueron muchos meses de trabajo intenso", comentó el exguardameta del Benfica.

El portero carioca incluso reveló qué jugador había vomitado y no, no fue Grealish: "Rúben Dias no suele beber, se tomó dos tragos y vomitó, lo echó todo dentro del bolso de la madre de Grealish"

Por otro lado, Ederson defendió a su compañero Jack por su fama de fiestero: "Jack Grealish siempre aprovecha cuando tiene días libres, no hay nada malo de eso. Así como ustedes los periodistas o empresarios que quieren descansar lo máximo, yo también me tomó una copa de vino con mis amigos en mis días libres, pero lo de Jack Grealish ya fue otro rollo en las celebraciones".

"¡La factura de las bebidas ascendió a 47.000 libras esterlinas (unos 55.000 euros), cuarenta y siete de los grandes! Vi el recibo y antes de que lo digas no era solo la factura de las bebidas de Jack. ¡De hecho, se fue a casa temprano esa noche!"