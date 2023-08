La larga lista de escándalos en los que se ha visto inmerso Luis Rubiales

Tras muchísimo tiempo con Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, registrando incontables quejas y críticas, Luis Rubiales hizo su aparición en escena en el año 2018. Fue ahí cuando se convirtió en el sucesor de Villar al frente de la Federación con un pasado en el que contaba con una carrera futbolística en la que destacaba su paso por el Levante y también por haber sido presidente del Sindicato de Jugadores.

En 2018 cogía las riendas del fútbol español anunciando que se pondría punto final a los movimientos extraños de años atrás, es decir, hacía una declaración de intenciones en la cual descartaba corrupción dentro de la Ciudad del Fútbol de las Rozas.

Esa fue su promesa, pero la realidad es que cinco años después, más de una decena de escándalos y decisiones controvertidas le han situado una y otra vez en el candelero mediático y nunca para bien. Vamos con algunas de las más importantes:

En pleno Mundial de Rusia con Julen Lopetegui como seleccionador y antes de debutar, Luis Rubiales tomó la decisión de cesar al técnico porque había firmado ya un contrato con el Real Madrid para ocupar su banquillo al acabar el Mundial. Rubiales habló de "falta de trasparencia". Esto tuvo lugar a dos días del debut y España acabó firmando un mal mundial tras ser eliminada por Rusia en penaltis. Venía de ser favorita en la previa con una fase de clasificación muy buena.

En 2020, Luis Rubiales arrancó con su nueva Supercopa de España, la cual se iba a celebrar a partir de ese año con cuatro equipos en liza, semifinales y final, y estableciendo la sede en Arabia Saudí.

El presidente de la RFEF llegó a decir que el acuerdo no solo era bueno para la economía de la Federación y para ayudar a salvar el fútbol base sino que era una forma de ayudar a las mujeres en un país que ni mucho menos respeta los derechos humanos.

La Supercopa de España / Arabia Saudí le siguió costando a Rubiales más disgustos cuando se filtró el "compadreo excesivo" y "conflicto de intereses" que podía haber firmando acuerdos con la empresa de un jugador como Gerard Piqué, el cual estaba participando en dicha competición con el Barcelona.

Más de la Supercopa de Europa. Según desveló en su día el diario El Confidencial, el organismo y la empresa dirigida por Luis Rubiales y Gerard Piqué pactaron una importante comisión por llevar la Supercopa a Arabia Saudi. Se habría garantizado la suma de 40 millones de euros por cada edición del torneo. Kosmos, empresa de Piqué, se llevaba cuatro millones.

A continuación les dejamos las tres perlas más destacadas de la surrealista rueda de prensa que dio Luis Rubiales para defenderse del tema comisiones de la Supercopa:

"Me considero un hombre muy valiente. Para estar en mi situación en la Federación no te puede faltar valentía. Sabía que me iba a atacar gente poderosa, pero no que me iban a sacar información de mi teléfono. Eso ha sobrepasado todos los límites. Lo único que tengo miedo es a que me metan un saco de cocaína en el coche los mismos que os han pasado a vosotros esa información con una voz encriptada, es todo muy mafioso".