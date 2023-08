Tebas llama energumeno a Rubiales y le acusa de "tocar a la Reina inapropiadamente"

Javier Tebas lleva en guerra con Luis Rubiales desde hace muchísimo tiempo y en esta ocasión ha visto el cielo abierto para en plena polémica por el caso Jenni Hermoso atizar constantemente a Rubiales. En esta ocasión lo ha hecho a través de las redes sociales, lugar que suele usar para este tipo de duelos contra su homólogo en la RFEF.

Estas son las palabras de Javier Tebas en su tuit:

— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 30, 2023

"Es indigno coaccionar a las jugadoras de la Selección y poner el foco en ellas o en su reacción en caliente. Ellas no son culpables de la imagen de España dada por Rubiales. Ningún oportunismo o hipocresía política justifica que la imagen de España haya sido representada por un energúmeno tocándose los genitales, forzando besos, cargando como un saco a jugadoras y tocando a la Reina inapropiadamente en un momento tan importante. No es una cuestión de izquierdas o derechas, Rubiales no solo menoscabó con su actitud la dignidad de Jenni, sino también la de España".

Cabe resaltar palabras como "enegumeno" y sobre todo la mención a la Reina diciendo que Rubiales tocó "a la Reina inapropiadamente en un momento tan importante".