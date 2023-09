La extraña excusa de Montse Tomé para explicar que no habló con todas las jugadoras

Hace pocos días, nadie lo esperaba pero, 15 campeonas del mundo fueron convocadas por Montse Tomé para la Uefa Nations League pese a que gran parte de ese grupo dijo que no iban a volver con España mientras siguiese parte del organigrama actual. "Si, he hablado con ellas, pero eso se queda entre nosotras", comentó Tomé cuando le preguntaron si contaba con el "sí" de las jugadoras para su convocatoria.

Horas después de sus palabras, las propias jugadoras desmintieron este hecho y hoy Montse ha dado una excusa para explicar que no habló con todas las jugadoras. Lo ha hecho en la rueda de prensa previa al choque de España en Suecia de este viernes.

"No, en esto no ha sido el fallo en la comunicación, ha sido en la interpretación. Dije que sí porque había hablado con algunas, no con todas. En la misma rueda de prensa dije que no iba a decir lo que he hablado, queda dentro del secreto profesional que hay que cumplir", comentó Tomé.

Por otro lado, La seleccionadora dice no notar que la quieran fuera del combinado nacional: "Las jugadoras no están pasando el mejor momento y nosotros tampoco, pero no siento que las jugadoras quieran echarme".

Tomé solo quiere centrarse en el fútbol aunque sabe que es muy complicado: "Hay cosas que yo no controlo, que han gestionado otras personas. Quizá haya habido una falta de comunicación con las jugadoras, pero mi intención siempre ha sido la de protegerlas, ayudarlas, estar con ellas y con Jenni que lo ha pasado realmente mal. Como sus compañeras y nosotros".