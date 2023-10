Escupen a Messi en el Argentina-Paraguay

Argentina y Paraguay se enfrentaron la pasada madrugada, hora española, y el resultado fue de 1-0 a favor del combinado albiceleste. La campeona del mundo ganó en partido oficial de las eliminatorias sudamericanas con un gol de Nico Otamendi en el minuto 3 de partido. Eso sí, la noticia más importante del partido no fue esa, aunque debería serlo, sino el escupitajo de Sanabria, jugador de Paraguay a Leo Messi.

Este fue el momento:

"La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. Tampoco quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor", respondió Messi ante la prensa.

Por otro lado, Sanabria se defendió de estos hechos diciendo que la imagen engaña:

"EN LA IMAGEN DE ATRÁS PARECE COMO QUE LO ESCUPO PERO NADA QUE VER" Sanabria y su declaración sobre el cruce con Leo Messi en Argentina - Paraguay. 🎙 @AriSchvartzbard pic.twitter.com/VQ1RuOaF5d — TyC Sports (@TyCSports) October 13, 2023

"Estuve viendo la imagen, parece como que yo le escupo, pero no, nada que ver. Esta lejos. Lo parece, pero nada que ver", comentó el ex de Betis y Barcelona.