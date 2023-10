Rodrygo se queja con Brasil de su puesto en el Real Madrid

Rodrygo, de momento, no está teniendo las mejores sensaciones posibles en su temporada con el Real Madrid. Aún así, todo hace indicar que eso acabará cambiando, pero mientras eso sucede, el propio Rodrygo ha hablado en Brasil de cómo ve su rol en el conjunto de Carlo Ancelotti.

"Me veo a mí mismo con más presión, asumiendo cada vez más responsabilidad. Es una presión positiva, saber que la gente espera algo de ti, confía en ti. Así es como me veo en este nuevo ciclo, y espero estar a la altura de esas expectativas", comentó Rodrygo.

Más presión, pocos goles hasta la fecha esta temporada y una posición que no le gusta: "En el Madrid tengo que hacer de 9 pero no me gusta mucho". Esta revelación se sumó además al mal partido de Brasil ante Venezuela en el que tampoco marcó el ariete blanco: "Esto le sucede a todos los delanteros, pasar un tiempo sin marcar goles es frustrante. Pero a veces es una cuestión de mala suerte".

Pese a todo, Rodrygo está contento de asumir galones en el Real Madrid y Brasil: "Nos alegra mucho ver todas las expectativas que se han generado en torno a nosotros, a mí, Neymar, Vini y Richarlison... Personalmente, solía disfrutar viendo el trío del Real Madrid, la BBC: Bale, Benzema y Cristiano".