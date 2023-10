Igual de respetable es tener un equipo femenino que no tenerlo y más teniendo en cuenta que muchos clubes son privados y con su dinero hacen, como es lógico, lo que les da la gana. Esto debería ser entendible a todas luces en nuestra sociedad, pero no parece ser así para Sara Hernández, la alcaldesa socialista de Getafe, la cual pide al conjunto azulón que tenga un equipo femenino.

La alcaldesa getafense ha instado al equipo presidido por Ángel Torres a tener un equipo femenino igual que lo tienen en Madrid equipos como el Rayo, Real Madrid o Atlético de Madrid. Sara Hernández cree que el Getafe, como esos otros clubes, debe promover la "igualdad" con esta medida. Una medida que no es ni mucho menos gratis y que es muy deficitario para los clubes españoles, dado el nulo interés que genera el fútbol femenino.

Ante esta exigencia, Ángel Torres, presidente del Getafe, ha tomado la palabra en la Cadena Cope para confirmar la exigencia de la alcaldesa socialista y para dejar claro que nadie les puede obligar a tener un equipo femenino si la entidad, que es privada, no quiere.

"Nosotros somos una empresa privada, decidiremos lo que tenemos que hacer y cuándo. Estamos en obras ahora, hasta que no tengamos instalaciones…", sentenció Ángel Torres.

Hay que recordar que hace unos días, el Getafe fue noticia porque se le obliga a cambiar el nombre del Coliseum Alfonso Pérez debido a que no sentaron bien unas declaraciones del exfutbolista. No sentaron bien, por supuesto, a la alcaldesa socialista de Getafe. El club no puso mayores problemas a esto porque ya tenía pensado patrocinar el nombre del estadio y por lo tanto cambiarlo.