Toni Freixa, exdirectivo del Barcelona, suele hacer declaraciones llamativas para copar los titulares de la prensa, sobre todo en momentos mediáticos importantes como es por ejemplo la disputa de un Clásico. En la previa del choque de este sábado entre Barcelona y Real Madrid, Freixa ha dicho en una entrevista que no les dejaban hablar catalán en el Santiago Bernabéu.

"En un partido de Champions en el Bernabéu nuestro mensaje a la afición no nos dejaron hacerlo en catalán. En Madrid no nos dejaban hablar en catalán", comentó Freixa en una entrevista para El Desmarque.

Además, Toni Freixa se mostró indignado porque el Real Madrid no ha aceptado las disculpas del directivo culé sobre el comentario en redes sociales en el que insultaba a Vinícius: "Es incalificable, pero lo que no entiendo es que se siga alargando el tema cuando ha borrado el tweet. No sé por qué le damos más cuerda. Está fuera de lugar, el Barça ha pedido disculpas a su manera y no hay más", comentó Freixa sobre Mikel Camps.

Ahí no quedó la cosa ya que Freixa cree que todo esto se está exagerando desde Madrid: "Habéis descubierto ahora que Mikel Camps es directivo, porque antes no lo sabíais… Habéis descubierto que es directivo y por lo tanto representa al Barça. Entonces, ¿por qué tiene que ser la misma persona la que se disculpa y no otra persona que representa al club?".