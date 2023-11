Piqué mantiene que las Champions del Barcelona son mejores que las del Real Madrid

Gerard Piqué ha vuelto a hablar del Real Madrid. Casi siempre que habla de fútbol lo hace. Fue en el Larguero de la Cadena Ser y le volvieron a preguntar por su frase sobre la 14ª Champions blanca refiriéndose a ella como un título que nadie iba a recordar pese a las remontadas.

"Es la típica frase sacada de contexto. La puedo explicar 20 mil veces. Tiene mucho mérito ganar una Champions. No le quiero quitar ningún mérito al Madrid, pero cuenta cómo se gana. Las 5 Champions que gana el Barça son cinco temporadas en las que gana LaLiga y siendo superior a todo el mundo. La última que gana el Madrid es un evidencia que todas la eliminatorias a doble partido más la final, en ninguna es superior el Real Madrid. Igual hay que matizar. Por el juego no la van a recordar, la van a recordar por otras cosas, por la épica. Pero con esto les basta y esa es la grandeza del Real Madrid, que con cinco minutos te valga para ganar una semifinal al City. Eso es algo bueno. El Barça no pasará ninguna eliminatoria por ser mejores durante cinco minutos", explicó Piqué.

También habló Piqué de la lesión de Gavi con España: "Lo de Gavi es una putada enorme y no hay lado positivo que sacarle. Que no tenga prisa y si son 10 meses, que lo sean. Estará pensando en llegar a Euro o los Juegos, pero mejor que vuelva cuando esté bien. Cuando eres jugador quieres apurar y llegar a la primera competición importante y seguro que ahora mirará el calendario. Que vuelva cuando esté bien".

Sobre Xavi, Piqué volvió a pedir tiempo: "Xavi es el entrenador idóneo para el Barcelona. Conoce muy bien la casa, es una leyenda del club y yo creo que los jugadores le siguen. La paciencia que es algo que en el fútbol es complicado de encontrar. Los culés tenemos que tenerla para ver si al final de temporada podemos levantar copas".

Por último, sobre su ‘amigo’ Rubi, es decir, Luis Rubiales, Piqué cree que se arrepiente de lo sucedido: "Es un tema muy complejo y al final es un claro ejemplo de donde estamos como sociedad y la fuerza que está teniendo el deporte femenino. Han alzado la voz y se les ha hecho caso. Rubi se equivocó, es una evidencia y yo creo, sin hablar con él, que se arrepiente. El equipo femenino a parte de ganar el Mundial ganó en otras muchas cosas y bienvenido sea".