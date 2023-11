El colmo arbitral: Medina Cantalejo dice que ya no hay problemas con las manos en España

Todo el mundo está descontento con los árbitros en España y con su nivel en la dirección y toma de decisiones salvo... los propios árbitros. Nueva rueda de prensa, totalmente ‘imparcial’, de los máximo responsables del arbitraje en España. Nuevamente, como suele ser habitual, han declarado que su nivel es altísimo y de gran calidad.

Incluso Medina Cantalejo se ha permitido el lujo de sacar pecho por el tema de las manos y decir que aquellos que ven un problema en ello, no siguen la Liga: "Quien me diga que este año hay un problema con las manos es que no está siguiendo la competición".

"Estamos muy satisfechos con la plantilla arbitral y lo digo desde el punto de vista imparcial, con estadísticas y teniendo en cuenta los análisis que hacemos cada viernes en los seminarios", continuó Medina Cantalejo.

Clos Gómez, por su parte, declaró que para ellos es más positivo usar menos el VAR, es decir, usar menos la herramienta que ayuda a los colegiados a cometer menos errores: "El VAR está interviniendo menos y eso nos gusta".

Sobre los vídeos de Real Madrid TV, Medina opina que no son positivos: No es positivo para la competición ni para la imagen del fútbol español.Tampoco es bueno presionar al árbitro antes de un partido. Intentar ejercer esa presión no es positivo".