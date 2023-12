La galopante crisis del Manchester City de Pep Guardiola

Las aguas bajan muy turbias por el río Merlock, caudal que baña las calles de Manchester. El City atraviesa una galopante crisis de resultados, la peor desde la primera temporada en la que llegó Pep Guardiola al banquillo. Y es que los Citizens acumulan cuatro partidos sin ganar por primera vez desde 2017. Llegaba el Tourmalet para los de Pep y no han dado la talla. Tres empates frente a Chelsea, Liverpool y Tottenham Hotspur y derrota ante el Aston Villa. Unos resultados que han enrarecido el ambiente en el Etihad. El City es cuarto a seis puntos del líder, un Arsenal que no falla y por detrás ya ven con el rabillo del ojo a su máximo rival, el United que parecía estar en una descomposición constante, solo está a tres puntos de sus vecinos de Manchester.

En los tres empates frente a Chelsea, Liverpool y Tottenham el City dejó muchísimas dudas con su juego y su endeblez defensiva (4-4 ante el Chelsea, 1-1 contra el Liverpool y 3-3 contra el Tottenham). Además, mentalmente el equipo de Guardiola una gran debilidad. En todos ellos fue por delante en el marcador y en los tres tiró la ventaja. Con mayor o menos estrépito, el City se dejó puntos ante un Chelsea en decadencia, un Tottenham repleto de bajas y un Liverpool inferior.

El partido de este martes ante el Aston Villa era una revalida. Y el City fracaso estrepitosamente. No solo fue la derrota, más bien el cómo. Los 'Sky Blues' no dispararon -ni a puerta ni fuera- a partir del minuto 11, solo lanzaron a puerta dos veces en todo el partido -récord negativo en los 535 partidos que ha dirigido Guardiola en Premier-, además de recibir 22 disparos, otro marca negativo a sumar a la pizarra del técnico de Sampedor.

El City ha demostrado esta temporada una dependencia brutal de Rodrigo. En las cuatro derrotas de esta temporada, el madrileño estuvo ausente. Se perdió los encuentro ante Wolverhampton Wanderers (2-1) y Arsenal (1-0) por una roja directa que recibió ante el Nottingham Forest, no fue convocado para la Copa de la Liga contra el Newcastle United (1-0) y no estuvo ante el Aston Villa por acumulación de amarillas (1-0).

La sala de máquinas del City no funciona. Sin Rodri, y con la salidas en verano de Ilkay Gundogan, más la lesión de larga duración de Kevin de Bruyne, el centro del campo deja mucho que desear. Matheus Nunes aún no ha sido capaz de demostrar que es "uno de los mejores del mundo", como dijo Guardiola cuando aún militaba en el Sporting de Portugal, Kalvin Phillips está más fuera que dentro y Rico Lewis está aún verde como para darle los galones de titular con regularidad. Sin Rodrigo, el City es menos City y lo demuestran los 43 partidos invictos que los 'cityzens' acumulan con él en el campo.

Más que la desventaja de seis puntos -ya remontaron ocho al Arsenal la pasada temporada y 10 al Liverpool en la 18/19-, lo que preocupa en la directiva son las sensaciones. Una tremenda endeblez defensiva -no encajaba tanto el City, 17 goles en las primeras 15 jornadas disputadas, desde, ojo al dato, la 09/10-, y una sala de máquinas que es incapaz de controlar los partidos.

La prensa en Inglaterra no oculta que el City ni funciona. "Este ha sido uno de los peores partidos que he visto del City", dijo Gael Clichy en la retransmisión de Amazon Prime, que dio el partido en Reino Unido. "Sin fluidez, tuvieron suerte e que no les metieran dos, tres o cuatro".

El propio Guardiola admite el bache y se le ve superado: "Tengo que encontrar una solución. Sabemos cuál es nuestro nivel y yo, como entrenador, tengo que encontrar una forma de ganar partidos. Estamos sufriendo".

El Manchester City, que hizo historia con su triplete la pasada temporada, atraviesa la peor crisis de la etapa Guardiola.