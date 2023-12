Una visita a las entrañas del fútbol. Un repaso a la historia con recuerdos imborrables que están grabados a fuego en el alma de todos los aficionados al deporte rey que pueden gozar de un increíble viaje en el tiempo gracias a una auténtica colección de reliquias puesto en marcha en colaboración con la LALIGA. El único lugar donde puedes disfrutar del talento del genio Diego Armando Maradona con la camiseta con la que consiguió ganar el Mundial de México de 1986 o con la casaca llena de reflejos de Iker Casillas con la que protagonizó aquella parada imposible a Arjen Robben en la prórroga de la gran final de la Copa del Mundo de 2010. LEGENDS, The Home of Football, presented by LALIGA, es un museo único que alberga la mayor colección de la historia del fútbol. Este proyecto acerca a los visitantes más de 600 objetos de leyendas de la categoría de Pelé, Messi, Di Stéfano, Zidane o Cruyff a través de los cuales podrán disfrutar de vivencias y anécdotas que hicieron historia en el mundo del fútbol.

En LEGENDS pueden verse la camiseta que vistió Casillas en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 y la medalla de Campeón del Mundo. | Fuente: LEGENDS

Se trata de un auténtico templo del deporte rey en pleno corazón de Madrid que alberga las camisetas más icónicas, balones míticos como el primero que utilizó en su historia el Sevilla FC, de piel cosido a mano, las botas más legendarias o reproducciones de estadios emblemáticos. Situado en la Puerta del Sol, el espectacular palacete de 4200 metros cuadrados distribuidos en siete plantas que alberga LEGENDS, The Home of Football, presented by LALIGA, se ha convertido, en tan solo unos meses, en parada obligatoria para los amantes de este deporte.

Lothar Matthäus entrega a LEGENDS la camiseta que intercambió con Diego Armando Maradona en la gran final del Mundial de México. | Fuente: LEGENDS

Marcelo Ordás y la inestimable ayuda de LALIGA

El padre de este auténtico santuario del fútbol mundial es Marcelo Ordás, un empresario argentino nieto de españoles que desde los 19 años se empeñó en hacer realidad su sueño. Tras un regalo muy especial de Claudio Caniggia, invadido por su pasión por el balompié, comenzó a coleccionar prendas de las mayores leyendas del deporte que más pasiones levanta. Ahora, Ordás, con la inestimable ayuda de LALIGA, ha logrado reunir esta colección en la que se exhiben tesoros de más de 60 clubes españoles. "Nos hemos convertido, en muy poco tiempo, en unos de los principales atractivos turísticos de la ciudad", reconoce Ordás.

Los visitantes podrán gozar de "armaduras" -término que utiliza Ordás para referirse a las camisetas-, y objetos de una colección única que recorre más de 100 años de historia y en la que también tienen cabida documentos, medallas o trofeos de torneos nacionales e internacionales, como LALIGA, la UEFA Champions League, la Copa Libertadores o la Copa América, cedidos por la FIFA, la UEFA y la CONMEBOL, así como piezas de la Selección Española. Todos los estamentos del planeta fútbol se unen para crear un majestuoso museo.

LEGENDS expone camisetas icónicas como la que vistió Cruyff cuando se proclamó subcampeón con Holanda en la Copa del Mundo de 1974 y la de Messi con la que la selección argentina ganó el Mundial de Qatar. | Fuente: LEGENDS

Pero LEGENDS va mucho más allá. Al margen de esta auténtica catarata de alhajas, ofrece todo un universo en torno al fútbol donde los visitantes podrán disfrutar, gracias a la tecnología de última generación, de una experiencia inmersiva conmovedora, adentrándose en los estadios de los grandes equipos del universo que trasporta a los aficionados a momentos de auténtico éxtasis que solo los amantes al fútbol pueden experimentar. El espacio cuenta también con una tienda única en el mundo donde conseguir el merchandising oficial de todas las instituciones socias de LEGENDS. Y, para poner la guinda a una extraordinaria experiencia, los visitantes pueden disfrutar en la exclusiva terraza del sport bar LALIGA TWENTYNINE’S LEGENDS con maravillosas vistas a la Puerta del Sol.

Todo un éxito

Desde su apertura el pasado 1 de junio, LEGENDS se ha ganado por pleno derecho ser considerado uno de los atractivos turísticos de la capital de España. Como bien dijo el pasado mes de octubre Marcelo Ordás, "definitivamente, en tan solo tres meses, hemos tenido un crecimiento exponencial de las visitas. Miles de personas han coincidido en que LEGENDS ya no solo es la experiencia más conmovedora de fútbol, sino una experiencia de culto". Una vivencia única de obligado cumplimiento por todos los amantes de este maravilloso deporte.