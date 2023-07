Marcelo Ordás: "Legends es el palacio de los sueños en la capital mundial del fútbol"

Legends: the Home of Football es mucho más que un museo. Estamos ante la mayor colección del fútbol mundial, un espacio de 4.200 metros cuadrados en plena Puerta del Sol en Madrid, repartidos en siete plantas, en el que se muestran 600 reliquias de las instituciones más importantes del deporte rey.

Las camisetas, balones y otros objetos de auténticas leyendas del deporte rey como Maradona, Pelé, Messi, Di Stéfano, Zidane, Cruyff... y también Iker Casillas y Andrés Iniesta, dos jugadores decisivos en el Mundial que la selección española ganó en Johanesburgo (Sudáfrica) hace ya 13 años.

Pero Legends va más allá y, al margen de toda esta imponente colección, ofrece a los aficionados una serie de experiencias inmersivas —incluyendo un cine 4D— que, gracias a la tecnología, "los va a transportar a ese momento de felicidad que sólo el fútbol puede dar". Son palabras del empresario argentino Marcelo Ordás, presidente de Legends, a un equipo de Libertad Digital desplazado a este museo —situado concretamente en la esquina de la Carrera de San Jerónimo con la calle Espoz y Mina— para conocer de primera mano qué tal les están yendo las cosas en los primeros días de apertura.

Ordás atiende a este periódico en la cuarta planta del edificio, donde Legends alberga sus ‘Joyas de la Corona’, como la camiseta con la que Diego Armando Maradona ganó la final del Mundial de México’86 con la selección argentina ante Alemania. Una prenda que Lothar Matthaus, gran amigo del Pelusa, donó a Legends. "Diego Maradona decía que yo era el guardián de los objetos del fútbol porque cobijas las armaduras que llevan nuestro alma y nuestro ADN. Mi trabajo es perpetuar a esos futbolistas, homenajearlos, que sean conocidos de generación en generación porque, además de grandísimos jugadores, fueron bellísimas personas", explica Ordás a LD.

"Legends es un tributo no sólo a la historia del fútbol, sino sobre todo a la gente" que cuenta con "precios muy asequibles de 20 euros (la entrada general) que todos puedan disfrutar de esta exposición y que nadie se quede fuera por razones económicas", explica su presidente, que empezó a pergeñar la idea del museo cuando Claudio Paul Caniggia le regaló la camiseta de la selección argentina con la que marcó el gol ante Brasil en octavos de final del Mundial de Italia’90. "No era sólo una camiseta de Argentina, sino que había recibido parte testimonial de la historia del fútbol mundial. A partir de ahí, había que dar salida a la historia de la mayor pasión de la Humanidad porque no se sabía su paradero", relata a este periódico.

"Legends", asegura Marcelo Ordás, "es el palacio de los sueños en un lugar privilegiado como es Madrid, que es la capital mundial del fútbol".