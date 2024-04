El doble rasero de Pedro Sánchez: dice luchar contra los bulos y lanza otro más sobre Feijóo en TVE

Lejos de explicar los negocios de su mujer, el presidente del Gobierno se ha limitado estos días a denunciar una y otra vez las supuestas "mentiras" y "bulos deliberados" que determinados "pseudomedios" estarían difundiendo sobre su familia. No aclara cuáles son esos bulos ni demuestra con pruebas que lo son, pero asegura que esa es la razón de ser de su periodo de reflexión y, a la vez, el motivo por el que se queda.

"Yo defiendo la libertad de prensa, pero lo que no voy a defender, y creo que es inadmisible, es defender todo este fango, todos estos bulos y toda esta desinformación", reiteraba en la entrevista que este lunes por la noche concedía a TVE, al tiempo que él mismo aprovechaba la ocasión para lanzar un nuevo bulo sobre el líder de la oposición. "El señor Feijóo ha dicho literalmente que lo que debía haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar", aseguraba en la televisión pública.

La realidad, sin embargo, es bien distinta. De hecho, el presidente del PP fue interpelado recientemente por esta cuestión en una entrevista en Onda Cero y su respuesta fue clara. "Usted puede ser presidente, tiene una mujer que tiene una carrera laboral, además de éxito, y no le va a pedir usted que deje de trabajar, ¿no?", le preguntaban directamente. "Evidentemente, no. Ahora bien, lo que sí le voy a pedir es que no tenga contratos con la Administración", respondía sin rodeos Feijóo, dejando clara cuál es la crítica que se hace a Pedro Sánchez.

A pesar de que sus palabras no dejan lugar a dudas, el presidente no ha dudado en manipular su discurso en todas sus intervenciones. De hecho, ya durante su comparecencia desde Moncloa, había tratado de utilizar ese supuesto machismo para justificar la "movilización" de la ciudadanía y las medidas que el Ejecutivo pueda aprobar para iniciar su particular "limpieza".

"Si consentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si permitimos que se vuelva relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico, teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si, en definitiva, permitimos que la razón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia", subrayó el presidente en su alocución.

El bulo de la mujer de Feijóo

Sin embargo, el bulo que él mismo difundiría sobre Feijóo horas más tarde no es el único por el que el PSOE ni siquiera se ha disculpado. "Estaría bien que aprovechara alguna de sus intervenciones para explicar si es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada y su empresa recibió una ayuda por parte de la Xunta", le espetó hace unas semanas María Jesús Montero. A su lado, un entusiasmado Pedro Sánchez, al que se le podían leer perfectamente los labios: "Sí, sí. Y hay más".

Se refería de una supuesta ayuda de más de 100.000 euros que el Gobierno gallego le habría concedido al grupo Sargadelos siendo Feijóo presidente y mientras su mujer trabajaba en dicha empresa. Sin embargo, el propio Segismundo García, dueño y administrador único del grupo, salió rápidamente a desmentir tal falsedad, asegurando que se trataba de una información "falsa, tendenciosa y con evidente ánimo de zaherir y dañar la reputación de las personas y empresas implicadas".

Después se supo que las subvenciones no fueron dirigidas a esta compañía, sino al Real Patronato de Sargadelos, una entidad que no tiene nada que ver con la misma y que tiene como objeto la reconstrucción, mantenimiento y puesta en valor, incluida la musealización, del conjunto histórico de la antigua fábrica de porcelana. A pesar del evidente bulo, ni el PSOE ni Pedro Sánchez han rectificado o han pedido perdón, por lo que son muchos los que hoy se preguntan si tales mentiras no cuentan para el presidente y si el medio que las inició -en este caso Infolibre- no es considerado por el presidente un "pseudomedio".