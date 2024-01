Medina Cantalejo ataca al Real Madrid: "Su modo de presionar no ha pasado nunca en el deporte"

"Lo que está ocurriendo con Real Madrid TV no ha pasado nunca en ningún deporte". Así de contundente se ha mostrado Medina Cantalejo, jefe del Comité Técnico de Árbitros, en declaraciones para la Cadena Cope desde Arabia Saudí. Todo ello por los vídeos de Real Madrid TV sobre los árbitros y en concreto sobre Alberola Rojas, que pita hoy el duelo de semifinales de la Supercopa y que pitó el 3-1 en el Metropolitano de Liga.

"No me parece correcto, me parece inadecuado. Es una presión tremenda. No nos gusta en absoluto. No hay ningún equipo del mundo que esté haciendo esto. Lo que está ocurriendo con este medio no ha pasado nunca en ningún deporte y no conozco que pase en ningún otro sitio", comentó Medina desde Arabia Saudí.

Incluso se han sacado jugadas del Real Madrid Castilla: "No me interesa. Que cada uno haga lo que vea oportuno, pero eso de estar presionando tanto... Los árbitros no lo ven y yo tampoco, por salud personal. Son opiniones, pero cuando sacan a un árbitro de Primera y sacas jugadas del Castilla...".

Medina por otro lado se niega a tener que hablar con Florentino Pérez para tratar este asunto: "Yo no tengo que hablar con el presidente del Real Madrid ni el presidente del Real Madrid conmigo. Cuando quiera, yo no tendré ningún inconveniente. Tenemos que estar en nuestro sitio y yo vengo a trabajar con los árbitros. Yo hablo con Roberto Carlos, Solari, pero cada presidente tiene que estar en su sitio. Lo que se está haciendo no es correcto. Parecería mentira que yo no lo dijera".