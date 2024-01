Xavi reta al Real Madrid con el "ADN Barcelona" de dominación

El ADN Barcelona ya ha salido a relucir por parte de Xavi Hernández antes de enfrentarse al Real Madrid el domingo en la final de la Supercopa de España que se está celebrando en Arabia Saudí. El técnico azulgrana cree que deben usar las armas del estilo Barcelona para derrotar al equipo de Ancelotti.

"Nuestra manera de juego, nuestra metodología. Nuestra manera de competir contra el Madrid. Lo hicimos el año pasado aquí y lo hicimos en el Clásico de Liga durante el minuto 60. Por ahí tiene que ir el partido. Dominarlo más que el Madrid. Que se vea más que nunca nuestro ADN. Estamos extramotivados y es el momento de demostrar nuestro buen juego", comentó Xavi.

Respecto al partido ante Osasuna, Xavi volvió a preferir el resultado al buen juego: "Era difícil, Osasuna es uno de los mejores equipos defensivos. Cierran muy bien, saltan los centrales, no era un partido cómodo y sabíamos que íbamos a generar menos. Hay que felicitar a Osasuna, que ha hecho un gran partido. Pero nosotros también hemos encontrado al hombre libre y en líneas generales hemos hecho un partido sobrio".

La presión de la final, Xavi la ve nivelada: "Es una final, y se suele decir que no se juegan, se ganan. Vamos a competirla. Vi muy bien al Madrid, pero la final está al 50%, es un Clásico".

Respecto a las quejas arbitrales de Osasuna, Xavi no cree que el árbitro estuviese desacertado: "En el primer gol, en directo me parece falta de Christensen, pero después de ver la repetición, no. La expulsión de Catena también puede ser. El árbitro a veces beneficia, otras perjudica. Creo que no ha sido decisivo".