Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que la intención de Joan Laporta, presidente del Barcelona, es "desviar el tiro" al calificar de "Liga adulterada" la competición, y le recordó el 'caso Negreira' como "el problema del fútbol español" durante "los últimos veinte años".

Liga adulterada, según Laporta

"No me gusta entrar en estas polémicas, la verdad que en esta semana han hablado mucho, pienso lo mismo, no hay que desviar el tiro. Todo el mundo sabe lo que ha pasado en el fútbol español y ahí está el problema. La Liga no está adulterada, la Guardia Civil y la Fiscalía están investigando y ese ha sido el problema del fútbol español los últimos 20 años. No hay que desviar el tiro"

Palabras de Xavi

"No quiero explicar aquí lo que ha sido mi pensamiento sobre esto".

Portero ante Las Palmas

"Mañana va a jugar Lunin"

Audios filtrados

"Hay información reservada que el hecho que salga no es tan bueno. Por lo demás son palabras correctas de los árbitros, de fútbol y sensaciones que ellos tienen"