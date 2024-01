Xavi: "No quiero que me sancionen, pero el cuarto árbitro me dice que es penalti claro"

Es complicado superar el ‘papelón’ del Barcelona de Xavi Hernández ante el Villarreal. Pasó de 0-2 a 3-2, luego 3-3, enloqueció el técnico azulgrana por un penalti anulado que no fue, estuvo bien corregido, y le meten el 3-4 y el 3-5 en el 98 y 100.

"Es que al final me van a sancionar. No quiero generar más polémica. Son errores nuestros, No quiero excusas, pero el cuarto árbitro me dice que es penalti claro. Ahí están las imágenes", comentó Xavi en DAZN.

Xavi hablo de culpabilidad: "Aquí el culpable soy yo, pero todos somos culpables. Hemos merecido la victoria. Hemos hecho lo más difícil, que era remontar. Hemos tenido opciones de 4-2 y luego no hemos gestionado bien las pérdidas".

"Las dinámicas a veces no tienes explicación. Hay que cambiar la dinámica. Hay que seguir. De peores situaciones hemos salido como club", prosiguió Xavi.

Por último Xavi habló de falta de madurez: "Somos un equipo muy joven. Estas castañas y estas hostias son necesarias. Lo hemos vivido otras veces. Hoy estoy jodido. Es un mazazo".