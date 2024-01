Pasó de 0-2 a 3-2, luego 3-3, se volvió loco por un penalti anulado que no fue, estuvo bien corregido, y le meten el 3-4 y el 3-5 en el 98 y 100. Todo eso generó que Xavi Hernández estallase en sala de prensa y soltase el bombazo. Se irá del Barcelona en junio. O antes si la cosa va mal.

"Me gustaría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador. Hemos estado hablando, la situación se merece un cambio de rumbo, y no puedo permitir esta situación como culé. Lo tenía decidido hace unos días. Tal y como ha ido, es el momento. El club necesita un cambio de dinámica. Pensando en el club, en los jugadores... juegan con demasiada tensión. Lo mejor es irme. Daré todo lo mejor de mí. Creo que podemos hacer una gran temporada", confirmó Xavi en sala de prensa.

Sobre la polémica arbitral, Xavi se mordió la lengua a medias: "Es que al final me van a sancionar. No quiero generar más polémica. Son errores nuestros, No quiero excusas, pero el cuarto árbitro me dice que es penalti claro. Ahí están las imágenes", comentó Xavi en DAZN.

Xavi también hablo de culpabilidad: "Aquí el culpable soy yo, pero todos somos culpables. Hemos merecido la victoria. Hemos hecho lo más difícil, que era remontar. Hemos tenido opciones de 4-2 y luego no hemos gestionado bien las pérdidas".