Lejos de aprovechar para descansar tras su salida de la Roma, hace menos de un mes, el técnico portugués José Mourinho ya está dando los primeros pasos para poder regresar a los banquillos.

Según informa el diario Bild, el preparador de Setúbal ha empezado a aprender alemán por si surge en los próximos meses la posibilidad de entrenar en la Bundesliga. Desde que salió de Italia son muchos los rumores sobre su futuro, el tabloide germano va más allá y asegura que Mourinho quiere entrenar al Bayern de Múnich en el futuro.

Dirigir a otro grande de Europa no es la única motivación que empujaría al técnico luso, sino que tendría un impulso aún mayor a la hora de hacerse con el vestuario germano. Nada más y nada menos que conquistar su particular quinteto, intentando ganar la liga alemana tras haberlo hecho ya en las de Portugal (Oporto), Italia (Inter de Milán), Inglaterra (Chelsea) y España (Real Madrid).

Desde Bild, además, apuntan que no es la primera vez que Mourinho y el Bayern se alinean, habiendo mantenido contactos ya en el pasado. Estas informaciones, de hecho, surgen en un momento bastante delicado para el conjunto bávaro, después de la dura derrota sufrida el pasado fin de semana frente al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso por 3-0; un varapalo que deja al técnico Thomas Tuchel muy tocado.

Cabe destacar que Mourinho puede presumir de ser el único entrenador que ha ganado los tres grandes torneos europeos: Champions League (Oporto e Inter), Europa League (Manchester United) y Conference League (Roma). Su última aventura, con el conjunto giallorosso, llegó al final el pasado mes de enero, como consecuencia de los malos resultados

Donde parece claro que no volverá The Special One es al Barcelona, pese a los rumores originados en las últimas semanas en este sentido, como posible sustituto de un Xavi Hernández que ya ha anunciado que no continuará a final de temporada.