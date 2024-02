A Xavi ya le da todo igual y le manda un recado a un periodista

Xavi se va en junio y ya no tiene miedo a nada. El Barcelona ganó 4-0 al Getafe y en sala de prensa, el técnico culé tuvo un particular duelo ante un periodista que, según Xavi, no suele hacer preguntas positivas para él ni para el entorno del equipo azulgrana.

Este fue el momento:

😳 "Estoy ALUCINANDO. Es la primera suposición POSITIVA después de dos años y medio aquí" ⚠️ La reacción de Xavi a la pregunta de un periodista 📺 #DirectoGol pic.twitter.com/bcX5dan1mF — Directo Gol (@DirectoGol) February 24, 2024

"Estoy alucinando, la primera suposición positiva en dos años y medio. Y es por la decisión tomada. Gracias. Creo hasta el final. No tiraremos la toalla. Es fundamental no fallar", dijo Xavi con sonrisa irónica.

Sobre el partido, sencillo, Xavi valoró la actuación completa de los suyos: "Es un partido muy completo, en defensa y ataque. Hemos igualado a un equipo agresivo, intenso... hemos sabido ir al espacio muchas veces y de ahí han venido los goles. Muy bien el equipo físicamente, tácticamente, portería a cero, partido convincente".