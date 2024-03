Ataque histórico de Laporta contra el Real Madrid por el caso Negreira: "Es una aberración"

"Hoy por hoy, con el Madrid no hay buena relación. Porque ha comparecido en el ‘caso Negreira’ y es una aberración lo que lo que está haciendo". Estas han sido las palabras del presidente del Barcelona, Joan Laporta, que ha lanzado un durísimo ataque al club blanco en una entrevista para Mundo Deportivo.

Además, Laporta no se ha quedado ahí y se ha lanzado sin piedad contra el canal de televisión del club blanco por sus vídeos criticando a los colegiados: "Yo creo que deberían intervenir aquí los reguladores del fútbol porque eso sí que es influenciar, intentar influenciar en los árbitros cada semana, cada dos por tres. Imagina si nosotros estuviéramos todo el día así, ya nos habrían criminalizado y sancionado".

Laporta ha pedido una sanción para el Real Madrid: "Creo que por supuesto merece una sanción ejemplar. No estoy nada de acuerdo en cómo está actuando Real Madrid TV en este tema porque además puede adulterar la competición. Si no se toman medidas, puede adulterar la competición".

El mandatario culé ha confirmado a su vez que las relaciones con el Real Madrid están muy dañadas: "Con el Madrid no hay buena relación. Ha pedido que se extienda la instrucción cuando no hay nada y no encontrarán nada porque no hay nada. Aquí lo que hubo fue un asesoramiento técnico arbitral y con informes y vídeos aportados como prueba".

Eso sí, con la Superliga, Laporta sí es amigo del Real Madrid: "Eso es un tema más económico o de intereses económicos que ahí nosotros estamos porque al Barça le interesa".