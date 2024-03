El argentino Ángel Di María está pasando unos momentos familiares y personales complicados. El ex del Real Madrid, actual jugador del Benfica ha recibido amenazas escritas y también se han llegado a escuchar disparos cerca de la casa donde suele vivir en Argentina. Todo ello por los rumores de un posible retorno a Rosario Central, su club de origen.

"Dile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", decía la amenaza.

El caso de Di María ha llegado incluso a su club de origen, Rosario Central, que ha emitido un comunicado defendiendo a su canterano:

El Club Atlético Rosario Central repudia enfáticamente los hechos que son de público conocimiento, en los que se registraron amenazas contra un reconocido futbolista surgido de nuestra cantera. Ante este nuevo acto violento, la institución se pone a disposición de todas las autoridades y organismos pertinentes en pos de que se esclarezcan los hechos Y SE IDENTIFIQUE Y CASTIGUE A LOS RESPONSABLES. Nos sentimos agraviados, dañados y perjudicados porque este tipo de acciones violentas atentan directamente contra la economía y éxito deportivo de los clubes. Ya tuvimos la lamentable muerte de Ivana que sigue sin justicia en nuestra ciudad por un resultado deportivo. No se puede permitir que quieran amedrentar a los futbolistas o atentar contra ellos y/o sus familiares que son los protagonistas principales de los espectáculos deportivos, así como tampoco se puede permitir la violencia contra ningún actor de la familia del fútbol. ESTO HAY QUE TERMINARLO Y DESTERRARLO en forma definitiva en la ciudad de Rosario. Estamos firmes en avanzar como club que se siente directamente damnificado por estos hechos, y realizar toda acción que se requiera en la justicia o demás organismos que correspondan para evitar cualquier hecho violento. Solicitaremos sanciones hasta las últimas consecuencias a quienes estén involucrados.

Di María ha hablado del tema en una entrevista en ESPN: "Tengo a mis viejos y a mis hermanas ahí, lo que estuvo pasando me afecta, me choca un montón. Pero las ganas, las ilusiones y el deseo siempre están".