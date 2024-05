Llama gordo al árbitro tras ser expulsado: "Era más fácil saltarle que rodearle"

Durísimas declaraciones del entrenador del Palencia CF tras perder el derbi ante el Palencia Cristo Atlético. Todo ello en plena lucha por entrar en la pelea del ascenso a Segunda RFEF. Perdió 0-2 y en rueda de prensa, pese a, según él, contenerse, dio rienda suelta a todas sus emociones. Eso sí, no lo hizo por el partido que acababa de jugar sino por el anterior, el cual acabó con él expulsado.

"Una valoración sobre el arbitraje. Es importante que dé mi punto de vista. Entiendo el arbitraje como parte del juego. El otro día nos tocó un árbitro que ni por condiciones ni capacidad estaba en condiciones de pitar un partido de estas características. Desde el punto de vista técnico es el peor árbitro que me ha tocado en la vida. Desde el punto de vista físico quiero ser lo más fino posible pero era más fácil saltarle que rodearle", comentó Javier Álvarez de los Mozos.

😵‍💫Puede ser la rajada del año: 🗣 El técnico del Palencia CF, Javier Álvarez de los Mozos: "Desde el punto de vista técnico, es el peor árbitro que he tenido en la vida. Desde el punto de vista físico quiero ser lo más fino posible, pero era más fácil saltarlo que rodearlo"... pic.twitter.com/QxoK66mxS4 — Mr. Asubío (@MrAsubio) May 7, 2024

El partido en cuestión, en el que fue expulsado y en el que el árbitro le perjudicó, fue ante el Burgos CF Promesas y lo ganó 4-1. Mozos no se quedó ahí y mandó un mensaje contundente al colegiado en cuestión y a la Real Federación Española de Fútbol: "No entiendo cómo la Federación puede mandar un árbitro así, salvo que además, puede ser por lo que puso en el acta, sea un pelota y un mentiroso. Porque por su capacidad técnica y su condición física no está ni para pitar en un campo de fútbol 7".

"Lo hago hoy que he perdido. Felicito al árbitro por el arbitraje. Y lo digo hoy con respecto al árbitro anterior que gané 4-1", sentenció.