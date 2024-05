Estrada denuncia al CSD, Rubiales y Cantalejo en la Audiencia Nacional por irregularidades en las retribución arbitral

El exárbitro Xavier Estrada Fernández ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Consejo Superior de Deportes (CSD), por la incorrecta utilización de fondos privados por parte de Luis Rubiales, expresidente de la Real RFEF, Andreu Camps, exsecretario General de la RFEF; Carlos Velasco Caraballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) hasta el 22 de noviembre de 2021; así como contra Luis Medina Cantalejo, presidente del CTA de la RFEF desde el 22 de noviembre de 2021.

Según ha podido saber Libertad Digital, Estrada Fernández ha presentado un recurso ante al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Recordamos que el pasado mes de agosto, el exárbitro de Primera División ya interpuso una denuncia ante el CSD contra los expresados altos cargos de la RFEF, como autores de una infracción muy grave.

Estrada Fernández denuncia el incumplimiento, por parte de la RFEF, del acuerdo para la retribución del arbitraje profesional, de fecha 9 de Agosto de 2018, firmado entre la RFEF y la LFP, que tiene por objeto aprobar las condiciones de carácter económico aplicables a las funciones de arbitraje en la competición profesional de fútbol (1ª y 2ª División), entre la temporada 2018/2019 y la temporada 2022/2023.

Según su denuncia, "el montante total de las cantidades no destinadas a la retribución del arbitraje, por parte de la RFEF, desde la temporada 2018/2019 a la temporada 2022/2023, asciende a la cantidad de 1.921.280 euros". No obstante, el importe total y exacto de las cantidades no destinadas a la retribución del arbitraje (fondos privados utilizados incorrectamente), "quedaría a expensas de las pruebas que deberán llevarse a cabo durante la tramitación del procedimiento, tales como periciales o auditorías de cuentas relacionadas con la liquidación de cuentas del acuerdo para la retribución del arbitraje profesional".

Por último, el excolegiado señala que el citado acuerdo firmado entre la RFEF y la LFP, "tiene una cláusula de confidencialidad, por lo que no puede procederse a su difusión pública, si bien la misma expira a la finalización de la presente temporada" y reitera "su decidida voluntad de defender la integridad deportiva y transparencia del fútbol, en todos sus ámbitos y manifestaciones".