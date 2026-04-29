"Este wokismo lo implantó Guardiola"

El Primer Palo de hoy, dirigido por Juanma Rodríguez, se ha centrado en el empate a uno entre Atlético de Madrid y Arsenal, la posibilidad de que Mourinho llegue al banquillo del Real Madrid y la resaca del PSG – Bayern.

Un partido que los tertulianos han catalogado de poseer un "ritmo lento", Paco Rabadán iba más allá asegurando que "parece otro deporte, no tiene nada que ver con el partido de ayer". Una opinión que ha despertado el enfado de la mesa, Juanma Rodríguez apuntaba que "estoy cansado de este wokismo, algo que implantó Guardiola cuando indicaba que solo hay una manera de jugar al fútbol", María Trisac calificaba la afirmación de Paco como "una falta de respeto, es algo que sufren varios equipos, en nuestra Liga especialmente el Getafe. El fútbol va de ganar, no de lo vistoso que es el juego". "Es lo de siempre, Simeone lo hace todo mal y el resto perfecto", afirmaba Sergio Fernández.

Sobre los tres penaltis pitados en el partido, Alfredo Somoza no daba crédito "ninguno de los tres son penaltis, en el primero el jugador del Arsenal se tira, es imposible que con ese contacto tiren a alguien que pesa 100 kilos". Sin embargo, el resto de tertulianos incluido el director consideraban que son jugadas que se sancionan actualmente, por lo que no puede coger por sorpresa a los entrenadores.