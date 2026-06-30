Excelentes noticias para España desde el parte médico

Víctor Muñoz, extremo de la Selección Española, completó este martes el entrenamiento con el grupo, por primera vez desde su lesión muscular, y ya ultima su puesta a punto para el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Austria, con las probables bajas de Nico Williams y Yéremy Pino.

El futbolista de Osasuna, ya fichado por el Liverpool para el nuevo curso, sufrió una dolencia muscular en el tramo final de la campaña con el conjunto navarro, se resintió en la penúltima cita de LaLiga EA Sports y volvió a hacerlo durante la concentración de la Selección Española ya en el campo base de la ciudad estadounidense de Chattanooga.

Este martes, a dos día del encuentro de dieciseisavos de final, el extremo se ejercitó dentro de la dinámica del grupo durante toda la sesión, como la novedad del entrenamiento, en el que siguieron con su recuperación tanto Nico Williams, con una sobrecarga muscular sufrida ante Uruguay, como Yéremy Pino, con un esguince acromioclavicular, también padecido en el encuentro ante el conjunto celeste.

Ambos se perderán, salvo sorpresa, el duelo de este jueves contra Austria en Los Ángeles, a donde el equipo se trasladará ya este martes para completar su preparación en la ciudad donde disputará el partido desde este miércoles.

El resto de efectivos están disponibles para Luis de la Fuente, cuyo once mantiene la duda en el lateral derecho entre Marcos Llorente y Pedro Porro.

La alineación probable está compuesta, en el resto de puestos, por Unai Simón, en la portería; Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, en el centro de la defensa; Marc Cucurella, en el lateral izquierdo; Pedri González, Rodrigo Hernández y Dani Olmo, en el centro del campo; y Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena, en el ataque.