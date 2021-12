Benzema, ovacionado en San Mamés: "Me pone muy feliz triunfar en este estadio"

San Mamés se ha rendido a Karim Benzema. El francés firmó un auténtico partidazo y fue el mejor del Real Madrid en la victoria ante el Athletic Club (1-2), en partido adelantado de la vigésimo primera jornada de LaLiga Santander, gracias a sus dos goles en los seis primeros minutos de partido. Un doblete que permite al Madrid meter la directa hacia el título cuando todavía falta por disputarse la mitad del campeonato.

Y es que, pese a que todavía queda un mundo, los blancos parecen meterse media Liga en el bolsillo con su victoria en La Catedral al sacar ocho puntos al Sevilla, 13 al Betis, 16 al Rayo Vallecano y 17 al Atlético y la Real Sociedad, mientras que el Barcelona es séptimo a 18, aunque todos ellos han jugado un partido menos que el conjunto de Carlo Ancelotti (19 por 18).

Además de sus dos goles, Benzema también dejó destellos de calidad y se echó el equipo a la espalda en un escenario siempre complicado como es el de San Mamés. El técnico Carlo Ancelotti lo sacó del campo en el minuto 90, metiendo en su lugar a Luka Jovic, y el público de San Mamés se rindió al francés con una cerrada ovación.

Un gesto que ni mucho menos pasó desapercibido para el delantero galo. "Me gusta San Mamés. Este es un gran estadio y me pone muy feliz, pero me pone más feliz la victoria de hoy. Triunfar aquí es bueno", dijo Benzema a los micrófonos de Movistar Plus a la conclusión del choque.

Benzema, tras salir ovacionado de San Mamés: "Me gusta eso, me gusta este fútbol, un gran estadio como este... Me pone muy feliz". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/KqrF40gSFr — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 22, 2021

"Fue un buen partido de nosotros con un rival muy bueno. Encajamos un gol pero nos llevamos la victoria", añadió el francés, pichichi de LaLiga con 15 tantos gracias a su doblete de esta noche en La Catedral.