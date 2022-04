Koeman lanza un dardo envenenado a Laporta y saca pecho

El exentrenador del Barça Ronald Koeman sacó la guadaña y repartió estopa a diestro y siniestro en la presentación de la Koeman Cup by Fundación Sportium. Era la primera vez que Ronald hablaba en España tras ser cesado el pasado mes de octubre y no dejó pasar la oportunidad de cargar duramente contra Joan Laporta.

"Pido que le den apoyo a Xavi (Hernández). El entrenador no es el único culpable. Espero que hayan aprendido (de lo que pasó con él) y apoyen a Xavi", añadió el que será el seleccionador de los Países Bajos después del Mundial de Catar, en la rueda de prensa de presentación de la Koeman Cup by Fundación Sportium, un torneo de golf solidario que se celebra en el Club de Golf Barcelona de Sant Esteve Sesrovires.

Además, Koeman se quejó de algunas informaciones que Laporta trasladó a los periodistas mientras él fue entrenador del Barça. "En lo personal, no me gusta que el presidente diga en los 'off the record' que el entrenador no sigue", admitió. Además, asegura que si se ha mordido lengua ha sido por respeto al club: "No he hablado mucho por respeto al club. Nunca sentí el apoyo de Laporta, así es mucho más complicado".

Ronald sacó pechó sobre la situación en la que dejó al Barcelona y en la que se encuentra en la actualidad: "Cuando yo me fui el Real Madrid estaba a ocho puntos y ahora está al doble", sentenció Koeman. Y en este sentido añadió: "Cambiar a un entrenador no siempre es algo que mejore la situación".

El nuevo seleccionador holandés reconoce que hay aspectos en los que el Barcelona ha mejorado, pero lo achaca a los fichajes realizados en el mercado de invierno: "Seguramente ha mejorado en unas cosas. Han fichado tres delanteros o tres jugadores que pueden jugar arriba. No hace falta mentir, si pierdes los últimos partidos en casa es por algo. Esta es la realidad hoy en día del Barcelona. Necesita tiempo para volver a lo que fue. El Barcelona no puede fichar a los mejores del mundo. Hemos visto que City y Liverpool son mejores, y esto no es culpa de una persona, entrenador o presidente. Hay muchas razones".

Sobre su compatriota Frenkie de Jong, de quien algunas informaciones apunta que podría ser traspasado este verano, Koeman no tiene dudas: "No creo que el Barça quiera vender a Frenkie (de Jong), creo que Xavi ha dicho que es futuro. Frenkie es un gran jugador. Pasa por unos partidos en los que no ha estado a su nivel, pero no hay que dudar de Frenkie".

El dinero recaudado en la Koeman Cup by Fundación Sportium irá destinado íntegramente a la Cruyff Foundation.