La genial respuesta de Akapo a un seguidor que apostó 20.000 euros a que el Cádiz descendía

El Cádiz llegaba a la última jornada sin depender de sí mismo para lograr la salvación. Los de Sergio jugaban en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés -ya descendido-. Debían ganar y esperar el tropiezo bien del Mallorca en Pamplona contra el Osasuna o bien del Granada frente al Espanyol en Los Cármenes.

Tras el empate contra el Real Madrid las opciones de salvación menguaron de manera alarmante, pero la fiel afición cadista y el plantel jamás dejaron de creer. A pesar de que la directiva del Alavés quiso evitar el apoyo de la afición del Cádiz en Mendizorroza, poniendo un precio desorbitado a las entradas -la más barata 120 euros-, las calles de Vitoria se llenaron de camisetas amarillas.

Llegó la hora del partido y el Cádiz no podía con un Alavés que a pesar de no jugarse nada daba la cara en la despedida de Primera ante su afición. Desde Pamplona llegaban malas noticias con el primer tanto del Mallorca. El tiempo pasaba y el gol del Cádiz no llegaba. Muchos veían ya al equipo de Sergio en Segunda. Y entonces llegó un mensaje de Twitter de un seguidor de La Liga que quiso hacer negocio con el presumible descenso cadista. "Acabo de jugarme 20.000€ a que el Cádiz desciende. No sé que me va a producir más placer, si ganar 16.000€ o su descenso. Lo bueno que tienen los aficionados del Cádiz que no puedan ir a Vitoria, es que podrán hacerlo el próximo año", escribía este usuario de Twitter.

🤣 Acabo de jugarme 20.000€ a que el Cádiz desciende. No sé que me va a producir más placer, si ganar 16.000€ o su descenso. Lo bueno que tienen los aficionados del Cádiz que no puedan ir a Vitoria, es que podrán hacerlo el próximo año.https://t.co/zRGf2Z7r90 pic.twitter.com/x9LSWYJDoO — Juan Gaya Salom (@Juangayasalom) May 20, 2022

Pocos minutos después del mensaje, el Granada gozaba de un penalti a favor para sellar su salvación. Era el minuto 72. Jorge Molina lo mandaba fuera. Palo terrible para el conjunto nazarí. Aún así, el Cádiz todavía necesitaba marcar y ganar en Vitoria para salvarse y el tiempo se agotaba. Solo cuatro minutos después del fallo de Molina, el Choco Lozano marcaba para el Cádiz en Vitoria. Un gol que valía una permanencia y que al aficionado que vendió la piel del oso antes de cazarlo le dejó sin 16.000 euros.

El tuit del apostador se hizo viral y llegó a Carlos Akapo. El carrilero, que no pudo jugar en Vitoria tras la brutal entrada de Hazard que le produjo una fractura entre la base del segundo y tercer metatarso del pie derecho, no dudó en contestar tras conseguir cerrar la milagrosa permanencia: "El placer no siempre se puede comprar con dinero".

El placer no siempre se puede comprar con dinero 🤭😬💛💙 https://t.co/lxAbCQarPn — Carlos Akapo (@carlosakapo) May 22, 2022

Cádiz vivió una merecida fiesta gracias a un equipo que jamás dejó de luchar y que el próximo año volverá a dar mucha guerra en Primera División.