7 de mayo. 15:53h. El Mallorca acaba de ser humillado en casa por el Granada. 2 a 6 es el resultado final de un encuentro que se afrontaba horas antes como una final. Una victoria era un paso de gigante para la salvación. Una derrota contra un rival directo por el descenso era casi una sentencia.

Pero no fue sólo la derrota. Fue el cómo. Recordemos: 2 a 6. Una imagen desastrosa del equipo de Aguirre. Un equipo que se suponía iba a ser fuerte en defensa en el tramo final de la temporada acababa de encajar seis tantos en su propio estadio ante un rival con los mismos objetivos.

Por primera vez en mucho tiempo, la afición, que incluso había aplaudido a sus futbolistas en más de un descenso, se marchaba enfadada. Decepcionada. Dolida. El Mallorca entraba en descenso tras la victoria del Cádiz el día posterior. El descenso era inevitable. Era imposible escapar de ese pozo en el que se acababan de meter. Ellos solos. Con todo merecimiento.

10 de mayo. 20:30h. El Mallorca visita al Sevilla. No era, para nada, el mejor lugar para visitar después de una derrota tan dolorosa. No era el Pizjuán el mejor lugar para ir a rescatar puntos. Además, el día antes el Granada vencía en casa al Athletic. Ya estaba prácticamente salvado.

10 de mayo. 22:26h. Ese es justo el momento, en el minuto 97, en el que Reina, que volvía a la titularidad tras toda la segunda vuelta en el banquillo, realizaba una de las paradas de la Liga. Una parada que permitió al Mallorca terminar el partido del Pizjuán 0-0. Una parada que valió un punto.

Resultado, no obstante, que seguía dejando al Mallorca en posiciones de descenso, obligado a ganar los dos encuentros que le restaban, por detrás de un Cádiz que tenía un partido menos y de un Granada que tras encadenar dos victorias seguidas (entre ellas, recordemos, el 2 a 6 de Son Moix) estaba prácticamente salvado. El descenso era inevitable.

15 de mayo. 21:22h. El Mallorca ya es prácticamente equipo de Segunda División. No está siendo capaz de ganar en casa a un Rayo que venía tras sellar la salvación. Tras caer 1-5 en el partido anterior. En un partido con mucho miedo, al gol inicial de Muriqi responde Pathe Ciss. El resultado condena al equipo de Aguirre, que ve cómo el Cádiz suma un punto de oro ante el Madrid. De hecho, un gol más del conjunto gaditano manda matemáticamente al Mallorca a la categoría. Gol que podría haber logrado de no haber parado Lunin un penalti a Negredo.

Y justo en ese momento, cuando todo parecía perdido, cuando el reloj marcaba el minuto 92, Abdón Prats marca el 2 a 1. Otra vez Abdón. Parecía imposible, pero el Mallorca afrontará la última jornada fuera de las posiciones de descenso.

19 de mayo. 17:58h. La cuenta oficial de Twitter del Cádiz Club de Fútbol publica un vídeo –que generó mucha polémica- en el que apela a la figura de Michael Robinson, en paz de descanse, para hermanar a los clubes de Cádiz y Osasuna. Recordemos, el Mallorca visita El Sadar con la obligación de ganar para mantener la categoría. Nada se habla, por cierto, en ningún momento, del Granada o del Espanyol.

Por la mente del Mallorca vuelve el pesimismo: no hay nada que hacer. El Cádiz va a ganar en Vitoria, y el Mallorca no va a ganar en Pamplona. Un feudo siempre, siempre, muy complicado.

Una sensación que se acrecienta al comprobar las alineaciones. Osasuna va con todo. Alavés, con muchos suplentes y la ausencia de jugadores de la talla de Joselu, Rioja o Laguardia. La sensación reinante en el mallorquinismo era esa: la salvación es imposible.

22 de mayo. 20h. Arranca el partido. Arranca la final. O las tres finales mejor dicho. El Granada debe ganar. El Mallorca debe ganar. El Cádiz debe ganar y esperar. Los tres encuentros se marchan al descanso con 0 a 0 en el marcador. Nervios. Muchos nervios en Pamplona, Vitoria y Granada.

El que mejor inicia la segunda mitad es el Mallorca. Una formidable combinación entre Maffeo, Muriqi y Ángel termina con el gol del canario. Un gol de Ángel aleja al Mallorca del infierno.

Minutos después, y tras dominar el encuentro, marca el Cádiz. Y hay penalti a favor del Granada. Jorge Molina lo falla. No puede ser que el Granada no sea capaz de ganar al Espanyol en casa. No puede ser que el Granada vaya a bajar…

Osasuna busca el empate. Tiene varias ocasiones para lograrlo. Un taconazo de un exídolo mallorquinista, Ante Budimir, roza el palo. El Mallorca tiene mucho miedo… Sabe que el Cádiz gana. Intuye que el Granada en cualquier momento va a marcar…

Pero no. No marca el Granada. El que marca es el Mallorca. Grenier, llegado en marzo y sin apenas protagonismo, lo logra en el 84’. La victoria está hecha. La salvación, lograda. Es increíble. No puede ser cierto. Si ya estaban en Segunda. Si hace quince días fue humillado por el Granada. En su casa. Pues sí, era cierto. El Mallorca estaba salvado. Lo imposible se acababa de hacer realidad.

Como siempre en el fútbol, la alegría de unos contrasta con la tristeza de otros. No sería el Cádiz quien bajara. Hizo bien su trabajo en Vitoria (0-1 final). Y no sería Osasuna quien ayudaría a los gaditanos. Sería el Espanyol, con el que nadie contaba. Su 0 a 0 en Los Cármenes enviaba al Granada a Segunda División. El mismo Granada que sólo 15 días atrás había goleado al Mallorca en su casa.

Qué cosas tiene el fútbol. Por eso es el deporte más seguido en el planeta.

La mejor de las fortunas para el Granada. Que sea breve su estancia en Segunda. Que pronto regrese al lugar que, por equipo y por afición, le corresponde. Lugar en el que, al menos por un año más, podrán seguir disfrutando Mallorca y Cádiz.