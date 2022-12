El Barça cierra un mal año con un empate amargo en casa ante el Espanyol. El conjunto de Xavi Hernández fue superior, pero no supo materializar su juego en el marcador. El equipo de Diego Martínez, sin embargo, no se vino abajo tras el tempranero gol de Marcos Alonso, y aprovechó un penalti cometido por el ex del Chelsea en la segunda parte para empatar en el derbi barcelonés. A partir de ahí el partido entró en un bucle constante de faltas, tarjetas y polémica. Mateu Lahoz volvió a ser la nota negativa del partido con una actuación inenarrable que no gustó a ninguno de los dos equipos.

Los azulgranas se durmieron en los laureles tras el primer gol, y se confiaron ante un Espanyol que parecía inofensivo por momentos. Solamente Joselu creaba cierto peligro con algún balón que ganaba por arriba. Fue el ex del Alavés quien precisamente provocó y convirtió el penalti que empataba el partido. El Barça apretó tras el tanto del Espanyol pero se topó con un enorme Álvaro Fernández en la portería blanquiazul.

Gran inicio del Barça

El derbi llegaba marcado por la cautelar de última hora que permitía a Lewandowski jugar el encuentro. El Espanyol, indignado por la decisión del Tribunal de lo Contencioso de Madrid, decidió no acudir al palco del Spotify Camp Nou en señal de protesta. La previa se presentaba pues caldeada en el último encuentro del año para ambos equipos.

Xavi apostó por dejar en el banquillo a Busquets y a los subcampeones del mundo Dembélé y Koundé. No le salió mal la jugada al egarense. Su equipo empezó con buen pie y se adelantó en el minuto 7 con un gran cabezazo de Marcos Alonso a la salida de un córner. El Barça controlaba y dominaba a un Espanyol que apenas salía de su propio campo.

El segundo gol no llegaba y fue Melamed quien protagonizó la única oportunidad de los blanquiazules en el primer tiempo. El centrocampista se topó con el pie de Sergi Roberto, que impidió el gol del empate justo antes del descanso.

Penalti, empate y ‘show’ de Mateu

El Barça fue de más a menos tras el descanso. No encontraban el gol ni Lewandowski ni Raphinha, y Xavi decidió agitar el partido con las entradas de Dembélé y Ferran. No le salieron nada bien los cambios al técnico. Busquets entró por Gavi y el Barça bajó de intensidad en la medular.

El Espanyol resistía y esperaba su momento. Con un balón largo y la enésima lucha de Joselu en el área llegó la recompensa: Marcos Alonso cometió un absurdo penalti tras un claro pisotón dentro del área. El ‘9’ periquito no perdonó, y con un disparo centrado y raso hizo el 1-1.

A partir de ahí, la locura. El partido se llenó de imprecisiones y de tensión. Y, como siempre, Mateu Lahoz apareció para erigirse en el gran protagonista del partido. Para mal, como de costumbre. El valenciano expulsó a tres jugadores en cinco minutos: doble amarilla a Jordi Alba por protestar, segunda amarilla a Vinicius Souza y roja directa a Cabrera por un pisotón a Lewandowski. Esta última se quedó en nada tras la revisión del VAR. El ‘show’ de Mateu volvía a requerir la intervención de la tecnología para evitar un despropósito todavía mayor.

Al valenciano le encanta cortar el ritmo, dar charlas y ser uno más en el campo, pero como ocurrió en el polémico partido de cuartos de final del Mundial entre Argentina y Holanda (que le costó a ésta decir adiós al Mundial), todo se le fue de las manos. Empezó su 'show' de tarjetas amarillas: seguramente ni se dio cuenta de la primera que le mostró a Jordi Alba, y es que el valenciano estaba en su salsa. Le encanta ser el centro de atención a pesar de las reprimendas que se ha llevado del Cómite Técnico de Árbitros y de la FIFA en Qatar. A él parece darle todo igual. En la cita mundialista protagonizó el partido con más tarjetas de la historia en una Copa del Mundo, y hoy volvió a establecer un récord: 17 cartulinas.

El partido murió tras un largo tiempo de descuento en el que Álvaro Fernández, el joven portero que sustituía a Lecomte en la portería, se convirtió en el héroe blanquiazul. Un paradón tras un cabezazo de Christensen y otra intervención en un mano a mano con Lewandowski evitaron la victoria de los de Xavi.

El Barça despide este mal año con un triste empate que significa el tercer tropiezo del año en Liga y la pérdida del liderato en solitario. Los azulgrana siguen primeros, pero empatados a puntos con el Real Madrid, que venció ayer en el campo del Real Valladolid. Máxima igualdad pues en la cabeza de un campeonato más abierto que nunca.

Ficha técnica

RESULTADO: FC BARCELONA, 1 - RCD ESPANYOL, 1 (1-0, al descanso).

EQUIPOS.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto (Koundé, min.82), Christensen, Marcos Alonso, Jordi Alba; De Jong (Balde, min.82), Gavi (Busquets, min.52), Pedri; Raphinha (Dembélé, min.62), Lewandowski y Ansu Fati (Ferran Torres, min.62).

RCD ESPANYOL: Álvaro Fernández; Gil (Rubén, min.90), Sergi Gómez, Cabrera, Oliván (Aleix Vidal, min.90); Vini de Souza, Calero (Edu Expósito, min.57); Melamed (Puado, min.57), Darder, Braithwaite (Simo, min.86); y Joselu.

GOLES.

1-0. Min.7, Marcos Alonso.

1-1. Min.73, Joselu (p).