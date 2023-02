El Valencia, a la desesperada: fulmina a Voro y ficha a Baraja como salvavidas

El Valencia atraviesa uno de los peores momentos de su historia. Antepenúltimo en la tabla con tan solo 20 puntos en 21 partidos y seis derrotas en los últimos siete encuentros disputados, el conjunto che se desangra, ve de cerca las llamas del infierno de la Segunda División y necesita una reacción.

La llegada de Voro al banquillo, sustituyó a un Gennaro Gattuso que arrojó la toalla tras caer en Zorrilla ante el Real Valladolid, no ha surtido en esta ocasión su habitual efecto reparador y Peter Lim decidió mover ficha en una situación límite. Un viejo conocido, una auténtica leyenda de la afición che como Rubén Baraja es el técnico elegido para salvar la temporada.



Baraja fue uno de los jugadores más importantes de una de las mejores épocas del Valencia en su historia, en la que el equipo de Mestalla ganó dos Ligas, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa y una Copa del Rey en los primeros años del presente siglo. Como entrenador, sin embargo, el Pipo no ha lucido demasiado. Comenzó su andadura en los banquillos con el Elche en Segunda División allá por el 2015. Terminó la temporada undécimo con un balance de trece victorias, dieciocho empates y once derrotas. Decidió no aceptar la oferta de renovación al no convencerle el proyecto deportivo.

El Rayo Vallecano fue su siguiente equipo. En noviembre de 2016 llegó a Vallecas para sustituir a José Ramón Sandoval. Solo tres meses duró su aventura vallecana. En febrero de 2017 fue cesado del cargo, tras ganar únicamente tres de los trece partidos que dirigió.

En diciembre de 2017 llegó a Gijón para relevar en el banquillo del Sporting a Paco Herrera.​ En su primera temporada al frente del Sporting consiguió enlazar doce jornadas sin perder, con ocho triunfos consecutivos, y el equipo disputó el play-off por el ascenso a Primera División. No consiguió el ascenso, pero se ganó la renovación. La siguiente temporada se torció rápido y en noviembre de 2018 fue cesado tras una nefasta racha de resultados en los que sumó una sola victoria en sus once últimos partidos.​

El diciembre de 2019 se anunció su incorporación al C. D. Tenerife. Llegó a un equipo que coqueteaba con los puestos de descenso y se marchó dejando al conjunto canario a las puertas del play- off.​

Su última experiencia como entrenador fue en Zaragoza. Tomo las riendas del equipo maño en agosto de 2020, pero en noviembre fue destituido de su cargo tras firmar un pobre arranque de temporada sumando únicamente diez puntos en diez partidos.

Buen revulsivo y críticas por su sistema defensivo

Si algo ha demostrado Rubén Baraja como entrenador es que es un gran motivador y un buen revulsivo. Lo demostró en Gijón y Tenerife donde cogió a dos plantillas cargadas de talento y construidas para luchar por el ascenso que se encontraban en una situación crítica y no solo salvó la difícil situación, sino que lo hizo con nota.

En el lado negativo hay que apuntar que El Pipo ha recibido a lo largo de su carrera como entrenador numerosas críticas al ser acusado de ser un técnico demasiado defensivo, de no ser trascendente con los cambios y no saber gestionar bien sus plantillas. Su llegada a Valencia, en el que supondrá su estreno en la máxima categoría, será su examen definitivo. La afición che le recibe con los brazos abiertos y espera que consiga dar con la tecla y saque al club de sus amores del pozo.

El estreno del Pipo Baraja como entrenador será el próximo lunes en un partido capital en la lucha por el descenso. Se miden en el Coliseum Alfonso Pérez el Getafe, penúltimo con 19 puntos, contra el Valencia que cierra con 20 puntos las posiciones de descenso.