Las sorprendentes novedades del Real Madrid en la convocatoria frente al Getafe

Carlo Ancelotti lo avisó en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Getafe y este sábado se ha confirmado. No hará rotaciones masivas. No viaja ningún jugador ni del Castilla ni del Juvenil y sacará un once competitivo frente al equipo de José Bordalás en el Santiago Bernabéu.

Una decisión que ha levantado ampollas en gran parte de la afición merengue -el Madrid no se juega nada en Liga y el próximo miércoles tiene un encuentro vital en Manchester ante el City en la Champions- y en ciertos miembros de la cúpula directiva que no entienden que Ancelotti exponga a algunos de sus titulares en un partido que será a cara de perro para un Getafe que se juega la vida y saldrá al Bernabéu con el cuchillo entre los dientes.

En la convocatoria del Real Madrid se han caída Alaba, Carvajal, Rodrygo y Benzema, los únicos cuatro titulares que tendrán descanso total. Ancelotti no fuerza a ninguno de los jugadores que no están al cien por cien tras el intenso duelo de ida de semifinales de la Liga de Campeones. El austriaco Alaba, que acaba de jugar dos partidos consecutivos recién recuperado de una lesión muscular, el brasileño Rodrygo y el francés Benzema, guardarán reposo por decisión de 'Carletto' por precaución, por las leves molestias que arrastran.

Otras de las novedades son la vuelta de Mendy y Dani Ceballos tras superar sus respectivas lesiones.

La convocatoria completa es la siguiente:

Porteros: Thibaut Courtois, Lunin, Luis López.

Defensas: Lucas Vázquez, Odriozola, Éder Militao, Rüdiger, Jesús Vallejo, Nacho Fernández, Mendy.

Centrocampistas: Tchouaméni, Camavinga, Toni Kroos, Luka Modric, Fede Valverde, Dani Ceballos.

Delanteros: Marco Asensio, Hazard, Vinícius, Mariano.