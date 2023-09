Parecía que iba a haber remontada, como el pasado sábado frente al Celta en Montjuic... pero no. Esta vez tocó pinchazo. El segundo que sufre el FC Barcelona esta campaña después del empate en la primera jornada de LaLiga EA Sports en Getafe (0-0) y tras seis victorias consecutivas, incluyendo la manita al Amberes en Champions (5-0). Los culés no han podido vencer al Mallorca (2-2), en un duelo trepidante disputado en Son Moix, y ven peligrar el liderato: se sitúan con 17 puntos, pero justo detrás asoman el sorprendente Girona (16), que visita al Villarreal en La Cerámica, y el Real Madrid (15), que recibe a la UD Las Palmas, dispuesto a olvidar el amargo trago del domingo en el derbi del Metropolitano.

Partido intenso y trabado en Palma, donde el Barça acabó pagando muy caro sus errores defensivos. El Mallorca del Vasco Aguirre supo aprovecharlo para castigar al todavía líder: se adelantaron pronto los bermellones con el gol de Muriqi, el mejor de la noche, y luego Abdón Prats, en el descuento de la primera parte, deshizo el empate provisional que había puesto minutos antes Raphinha con un golazo. El brasileño, puro desborde y velocidad, debe jugar más pese a que muchos siguen cuestionándose su titularidad.

Si en la primera parte el Mallorca fue mejor ante un Barça bastante espeso en líneas generales —excepto en los últimos minutos del primer acto—, las fuerzas se nivelaron tras el descanso y los dos equipos gozaron de buenas ocasiones para haber marcado. El que lo acabó haciendo fue el cuadro azulgrana, con un bello gol de Fermín López, firmando su primer tanto en Primera División: balón interior de Lamine Yamal para Raphinha, que centró de primeras, Lewandowski la dejó pasar y el canterano remató prácticamente a placer para hacer subir el definitivo 2-2 al electrónico de Son Moix.

Estos cuatro (Raphinha, Lewandowski y los jóvenes Fermín López y Yamal) fueron los mejores de los suyos. El brasileño por el gol en la acción del 1-1 y todo el peligro que generó con sus acciones y el polaco, que fue suplente —Xavi tiró de rotaciones y lo dejó en el banquillo junto a Koundé—, por las ocasiones de las que dispuso en el tramo final del choque. Yamal, de sólo 16 años, es una bendición caída del cielo para el barcelonismo y para la selección española; desbordó, encaró, hizo ruletas y, en el primer balón que tocó, provocó un penalti que acabaría yéndose al limbo: lo pitó en primera instancia el árbitro Muñiz Ruiz, pero luego consultó el monitor a instancias del VAR. Acertó porque Copete no tocó lo suficiente al internacional español como para desequilibrarle dentro del área.

Desde luego que fueron la mejor noticia para un Barça espeso donde Cancelo no fue el del otro día ante el Celta, Joao Félix apenas apareció —aunque estrelló un balón en el palo con un disparo lejano—, Ferran Torres no fue el tiburón que el barcelonismo esperaba —tuvo un mano a mano clarísimo desperdiciado ante Rajkovic—, Araújo estuvo lento atrás contra todo pronóstico y Ter Stegen demasiado nervioso, como demostró en el primer gol mallorquinista al regalarle la pelota al contrario. No es el Barça que su afición espera y el Mallorca, tirando de casta e intensidad, supo leer el partido para sacarle los colores al todavía líder.

A este Barcelona se le puede meter mano. No es fácil, desde luego, pero es posible. El Mallorca, con Muriqi y el bigotudo Abdón Prats a los mandos de la ofensiva, lo han demostrado esta noche en Son Moix. A los culés les sabe a poquísimo este punto y a los bermellones, en cambio, a gloria pese a que el equipo sigue muy abajo en la clasificación. Pero no todos los días se le puede jugar de tú a tú a este Barça de Xavi cuyos jugadores son humanos.



Ficha técnica

RCD Mallorca, 2: Rajkovic; Giovanni González (Morlanes, min. 85), Valjent, Nastasic, Copete, Maffeo (Jaume Costa, min. 33); Samu Costa, Dani Rodríguez (Van der Heyden, min. 83),Antonio Sánchez (Darder, min. 61); Abdón Prats (Larín, min. 61) y Muriqi

FC Barcelona, 2: Ter Stegen; Cancelo,Araujo, Martínez (Koundé, min. 78), Balde; Gavi, Romeu (Fermín, min. 63), Gündogan; Rapinha, Ferrán Torres (Lewandowski, min. 57) y Joao Félix (Yamal, min. 63)

Goles: 1-0, min.7: Muriqi; 1-1, min. 41: Rapinha; 2-1, min. 48: Abdón Prats; 2-2, min. 74: Fermín López

Árbitro: Muñiz Ruiz (Comité gallego). Mostró tarjetas amarillas a Oriol Romeu (min. 35), Dani Rodríguez (min. 48), Nastasic (min. 61); Giovanni González (min. 84) y a Javier Aguirre (min. 91) en el banquillo balear

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga EA Sports disputado en el estadio de Son Moix, en Palma de Mallorca, ante 19.939 espectadores