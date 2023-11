Ancelotti estalla por el calendario: "La solución es muy sencilla, pero hacen lo contrario"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha recordado que su equipo siempre ha sido "competitivo" a pesar de las bajas por lesión, a las que este domingo en Cádiz se añadirán las del delantero brasileño Vinícius Junior y el centrocampista francés Eduardo Camavinga, y ha afirmado que la única solución para evitar estos problemas es "reducir el número de partidos" del calendario, además de confesar que esperaría "hasta el último día" una llamada para la renovación de su contrato con el club.

"Hemos tenido estas lesiones que nos han perjudicado un poco. Creo que la plantilla está bien concebida, hemos sido siempre competitivos a pesar de la ausencia de Militao, de Courtois, de Vinícius, de Bellingham... Vamos con toda la confianza del mundo y esperamos que los que están lesionados se puedan recuperar pronto", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, cree que el equipo "está bien". "Estamos convencidos de que podemos aguantar estos problemas que hemos tenido. La plantilla, a mí personalmente, me da mucha confianza. Los que han jugado menos tienen la oportunidad para mostrar lo buenos que son, lo consideramos una oportunidad", afirmó.

En cambio, el técnico italiano sí lamenta la cantidad de encuentros que tienen que soportar los futbolistas durante la temporada y que a su juicio provocan que haya más lesiones. "Es un calendario que no se puede sostener, los que lo preparan tienen que mirar esto. Ahora tenemos este problema, y va a ser más; tendremos un Mundial con más partidos, una Champions con más partidos... La única solución es reducir el número de partidos. Si no se ponen de acuerdo Liga, UEFA y FIFA, ¿los jugadores qué pueden hacer? Nunca he oído al sindicato de los jugadores decir algo", indicó.

"La solución del problema es muy sencilla: reducir el número de partidos, y esto no lo pueden hacer ni los entrenadores ni los jugadores, lo pueden hacer LaLiga, la UEFA y la FIFA. Hacen lo contrario: tenemos más partidos de la Supercopa de España, más partidos de Champions, del Mundial... Mientras no se solucione esto vamos a tener más problemas todavía", continuó.

Así, insistió en la importancia de reducir "el número de partidos". "Si se reduce, se va a reducir también el número de lesiones y va a mejorar la calidad del espectáculo. He visto partidos en este parón que han terminado 8-0, otros que han terminado 14-0... No sé si esto tiene mucho sentido", dijo. "Creo que no es un problema de sueldo. Cuando tú mejoras la calidad del espectáculo, tu sueldo va a ser aun mejor. Los jugadores y los entrenadores no tienen problema para bajarse el sueldo si mejora la salud del jugador", prosiguió.

Por otra parte, el preparador blanco no quiso hablar sobre su futuro. "Pronto se va a aclarar, como mucho en seis meses. Claro que esperaría al Real Madrid hasta el último día", señaló. "Me da orgullo que una de las selecciones más grandes del mundo, como es la de Brasil, hable de mí, pero nada más. Tengo contrato hasta el 30 de junio y no voy a contestar", insistió.

Por último, desmintió que se quejase del colectivo arbitral en la última reunión de técnicos con el Comité Técnico de Árbitros en Las Rozas. "Yo he pedido respeto porque hay entrenadores que no cobran cuando son despedidos. Tenemos que respetar más a los entrenadores en este sentido. Hay muchas veces que te despiden y no te pagan y tienes que ir a los tribunales. No hablé de respeto entre árbitros y entrenadores", finalizó Carlo Ancelotti.