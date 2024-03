Jesús Gil Manzano tuvo este sábado por la noche una buena actuación en Mestalla, en el Valencia-Real Madrid (2-2)... hasta que decidió liarla justo al final del partido. En la última jugada, para más inri.

El colegiado extremeño había avisado que el saque de esquina último no tendría rechace. Sin embargo, en vez de pitar de inmediato, dejó seguir lo justo la jugada para que Brahim pusiera un buen centro desde la banda derecha y Jude Bellingham mandara la pelota a la red, batiendo de cabeza a Mamardashvili.

Pero ese gol, que hubiera supuesto el 2-3 en el 98’ y por tanto la victoria del Madrid, no subió al marcador y Mestalla volvió a arder: tangana monumental, expulsión de Bellingham por sus quejas al árbitro y el equipo de Carlo Ancelotti dejándose dos puntos.

🟥 Bellingham vio tarjeta roja por las protestas a Gil Manzano. #DeportePlus pic.twitter.com/MoKvXXoG3B — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 2, 2024

Hasta ese momento el Comité Técnico de Árbitros (CTA) sacaba pecho por la actuación de Gil Manzano y de Munuera Montero en el VAR, después de que el propio colegiado extremeño, en el tiempo de descuento, cambiara su decisión y decidiera no pitar un penalti de Nacho a Hugo Duro —que no fue— tras consultar el videoarbitraje.

Relacionado Vinícius rescata un punto para el Madrid con show final de Gil Manzano

Pero, ¿qué le dijo Bellingham al árbitro principal para que le expulsara? El inglés le dijo a Gil Manzano. "It's a fucking goal! The ball is in the air!" (es un jodido gol, el balón está en el aire), según recoge el acta del árbitro extremeño al final del partido. Una expulsión que enfadó, y mucho, a Carlo Ancelotti. "No lo entiendo porque Bellingham ha hablado de una manera muy educada", dijo el técnico italiano tras el encuentro.

Y es que por decir que "es un jodido gol", Bellingham se expone a un partido de sanción adicional, además de la roja. Gil Manzano ratificó estas palabras en el acta, aunque añadiendo que el británico le espetó esta frase "en actitud agresiva y a gritos".

🗣️ Carlo Ancelotti: "Nos ha molestado la roja a Jude Bellingham porque no ha dicho ningún insulto, solo ha dicho la verdad que era gol." CHAPÓ 👏pic.twitter.com/QPin8Il6U9 — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 2, 2024

Hasta un jugador del Valencia, Hugo Duro, reconocía que entiende la actitud del Madrid en sus quejas, sobre todo a la hora de no pitar el final antes de que Bellingham marcara. "No sé por qué tarda tanto tiempo en pitar el final (...) O pita antes o no pita. Entiendo al Real Madrid", dijo el delantero tras ser preguntado por el periodista Ricardo Sierra.

"No sé por qué tarda tanto tiempo en pitar el final..." "O pita antes o no pita. Entiendo al Real Madrid" 👤 Hugo Duro, sobre la decisión de Gil Manzano. #DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/RgCH9OYayq — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 2, 2024

El club blanco sabe que tiene la batalla perdida con el tema del arbitraje, pero considera que lo vivido este sábado en Mestalla es un escándalo mayúsculo, uno de los mayores que ha vivido en los últimos tiempos.