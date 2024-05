El todavía entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dice que se marcha del club, tras ser destituido por el presidente Joan Laporta, "con la conciencia tranquila" y contento por haber dirigido al equipo de su "vida". Xavi apunta que "acepta" las razones que le ha ofrecido Laporta y se muestra "a disposición de lo que necesite el Barça" y dispuesto a volver en el caso de que así se lo requieran.

"Estoy bien, han sido días complicados. Estoy con la conciencia tranquila, orgulloso y contento; son dos años y medio en el cargo de entrenador del Barça, no ha sido fácil, sabíamos que iba a ser una época difícil cuando vinimos. Creo que podemos estar orgullosos del trabajo hecho. No ha sido una etapa fácil por la situación en que vive el club actualmente", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, insiste en que tiene "la conciencia tranquila" por haberlo "dado todo". "Se ha hecho un buen trabajo a pesar de que este año no hemos conseguido los objetivos principales, que eran títulos. Cuando miras atrás ves que hemos conseguido dos títulos, éxitos en muchos partidos importantes... La experiencia ha sido espectacular, el aprendizaje tremendo y, por tanto, solo puedo estar satisfecho y agradecido al club por la oportunidad. Intentaremos acabar de la mejor manera posible, jugando bien al fútbol y disfrutando del último partido como entrenador del Barça. Ha sido un honor y un placer", afirmó.

Cómo se enteró

Además, el todavía preparador azulgrana relataba cómo se enteró de que no continuaría en el club la temporada que viene. "El presidente me transmitió sus razones de por qué el club necesita un cambio de rumbo, de entrenador. A mí no me queda nada más que aceptarlo, porque él es el que decide todas las cosas en el club. Yo soy un hombre de club, siempre estaré a disposición de lo que necesite el Barça", señaló.

"Nos hemos dado la mano y un abrazo, nos hemos deseado suerte. Desde ahora seré un aficionado más, iré a Montjuïc y al Camp Nou con mi familia. Le deseo lo mejor al presidente, al director deportivo y, sobre todo, a los jugadores, que son los que realmente deben estar muy bien para que esto funcione", continuó.

"Ningún problema" con el contrato

El técnico catalán, que garantizó que "no habrá ningún problema" con la resolución de su contrato, no quiso, sin embargo, hablar de las razones de Joan Laporta para prescindir ahora de sus servicios. "Es una pregunta que deben contestar ellos, son sus razones, no mías. No me queda otra que aceptarlas y respetarlas", indicó. "Ellos han decidido esto pensando en el club, porque creen que necesita un cambio de rumbo. Solo puedo aceptarlo y respetarlo y desearle lo mejor. Hasta hoy, seguía motivado, ilusionado, con la ambición intacta y creía mucho en esta plantilla, evidentemente cambiando algunas cosas, pero no ha podido ser", prosiguió.

También ha explicado que se va "agradecido al presidente y al director deportivo". "No he tenido ningún problema con los dirigentes, todo lo contrario: soy un hombre de consenso, de equipo y de club por encima de todo. Me he adaptado a todas las circunstancias muy adversas que tenemos en este momento en el club y no he tenido problemas. El presidente me dio ayer sus motivos y no me queda otra que aceptarlo porque él es el que toma las decisiones", insistió.

Por otra parte, Xavi no quiso mostrar su opinión respecto a la decisión del club. "Ellos saben mi opinión, he sido muy claro desde el primer día. No es bueno que yo opine públicamente de si ha sido bueno o malo. No me aporta nada. Me voy agradecido al club y al presidente, que me ha dado la oportunidad de estar en el club que quiero", declaró. "He tenido que tomar decisiones muy importantes, no me arrepiento de nada. He sido honesto y sincero con los futbolistas y con los dirigentes. He dado lo máximo de mí, hemos trabajado con mucho honor y mucho amor a este club. Más que decisiones personales, sobre todo las deportivas: a nivel táctico, situaciones en las que nos hemos equivocado. Hemos ido madurando y ha sido un aprendizaje para el futuro", expuso.

Sobre el vicepresidente deportivo del club, Rafa Yuste, aseguró que ha sido "un hombre muy especial" que les ha transmitido "confianza hasta el último momento". "Ellos han tomado la decisión, sobre todo el presidente, de comunicarme que el club necesitaba un cambio. Con Rafa, agradecido, igual que con el presidente, con Deco y con todas las personas con las que hemos trabajado por la oportunidad de estar en el club de mi vida", subrayó.

También relató cómo le comunicó su marcha a la plantilla. "Les he explicado la realidad y los motivos del presidente y lo que ha acabado desencadenando mi destitución. Siempre intento ser muy honesto y muy honrado con los futbolistas y tienen que saber la realidad de lo que ha pasado. Ha ido bien. La reacción de los futbolistas ha sido espectacular, a nivel público y privado se puede ver con su apoyo al 'staff'. Con eso me quedo por encima de todo", manifestó.