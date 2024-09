Colean las quejas del Atlético de Madrid por llegar al derbi liguero de este domingo en el Cívitas Metropolitano (21:00 horas) con dos días menos de descanso que su rival, el Real Madrid.

Los blancos ganaron el martes al Alavés en el Santiago Bernabéu (3-2), mientras que los colchoneros se impusieron este jueves al Celta de Vigo en Balaídos (0-1), con un gol de Julián Álvarez en el descuento, por lo que la entidad rojiblanca no ha dudado en alzar la voz respecto a esas 48 horas menos de descanso.

Carlo Ancelotti dice que entiende "las quejas" del Atlético, al que lanza una pullita. "Las entiendo porque nos ha pasado a nosotros también muchísimas veces, la mayoría contra el Atlético mismo. Entonces lo entiendo", declaró el técnico italiano, que augura "un partido complicado contra un gran rival". "Es un partido siempre muy competido, muy luchado, muy entretenido también, con muchos goles, porque los equipos tienen jugadores con mucha calidad. Va a ser un espectáculo", añadió Carletto, que también ha hablado sobre otros asuntos.

El transalpino resta importancia al ambiente que puedan encontrarse en el Metropolitano, sobre todo un Vinícius Júnior que siempre sufre las iras de la afición rojiblanca cuando juega en ese estadio. "No opinamos de esto ni hablamos de esto. Nosotros pensamos en hablar del partido, en preparar bien el partido. A nivel general, creo que la justicia está tomando medidas, está tomando decisiones, sobre todo la semana pasada. No tenemos que preocuparnos del tema, estamos focalizados. Hay otros organismos que se dan cuenta de esto y se preocupan de ello", señalaba en este sentido.

En otro orden de cosas, no ha querido desvelar si el recuperado Eduardo Camavinga será titular este domingo. "Camavinga está disponible, ha entrenado bien, se ha recuperado bien, está en una buena condición. Está disponible para mañana, y cuando uno está disponible puede jugar 90 minutos o cero minutos", dijo.

Tampoco se mostró preocupado por la ausencia de Kylian Mbappé. "La posición de Jude Bellingham depende mucho del papel y de la estrategia que tenemos que hacer. Obviamente, sin Mbappé cambia un poco, pero no mucho, porque el año pasado jugábamos sin él. Es una pena que no esté en este partido, pero creo que su ausencia la podemos arreglar bien", expresó.

Simeone: "Aceptamos lo que hay"

Sobre el asunto del descanso ha hablado también el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, asegurando que no pierde el tiempo en comparar los días de preparación que ha tenido el Real Madrid y los que ha tenido su equipo antes del derbi. En este sentido, afirma con ironía que "hay gente que trabaja muy bien" los horarios y "hay que respetar su trabajo", en clara referencia a LaLiga de Javier Tebas.

📡🎥 𝗔𝗧𝗠 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 🎙 Diego Pablo Simeone comparece ante los medios de comunicación en la previa del Atleti-Real Madrid. 🔗 📹 ¡Escucha sus declaraciones en directo en nuestro canal de YouTube! 👇 — Atlético de Madrid (@Atleti) September 28, 2024

"No miro absolutamente el tiempo, aceptamos lo que hay. Ya lo decíamos hace un montón, cuando nos mandaron a jugar con el Athletic en la semifinal, que a nadie le importaba. A nosotros sí nos importaba, y jugamos, ellos con cinco días de descanso y nosotros con dos días. Y no le importa a nadie lo que pasó en el primer partido. A partir de ahí, no me preocupa absolutamente si nos mandan jugar cada dos días, tres días, un día, cinco días. Hay gente que trabaja muy bien, hay que respetar su trabajo", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el Cholo reconoce la dificultad de introducir cosas nuevas en solo dos días de entrenamientos. "Es difícil cambiar en dos días, del partido del jueves al domingo, lo que venimos haciendo. Es un trabajo que tenemos de acá para adelante, cuando tengamos un poco más de tiempo, conociendo más a los futbolistas para animarnos a más cosas. Hoy todavía seguimos en el proceso de hacer lo que creemos que nos da más equilibrio y de lo que creemos que podemos generar mejores combinaciones. Vamos cambiando en el andar del segundo tiempo para volver a enganchar algunas situaciones que se generan como se han generado. Pero sí, es verdad que necesitamos un poco de tiempo. Creo que de jueves a domingo va a cambiar poco, sinceramente", manifestó.