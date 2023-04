¿Por qué el crossfit es el deporte de moda?

El CrossFit cuenta con más de 200.000 socios en España, muchos de ellos subidos al carro recientemente. Esta combinación de halterófila, gimnásticos y trabajo metabólico a alta intensidad se realiza ya en más de 660 gimnasios en España. Pero, ¿Qué tiene el CrossFit que engancha tanto? No es un deporte cualquiera ya que una sesión típica de CrossFit se divide en dos componentes: fuerza y trabajo de cardio. Se trata de un conjunto de ejercicios funcionales, constantemente variados, realizados a una alta intensidad. Por ello, hay que destacar que es una de las rutinas más completas para ganar masa muscular y perder grasa.

A pesar de ello, desde fuera parece un deporte exigente en el que solo participan atletas profesionales, pero esto no puede alejarse más de la realidad. Lo que no suelen ver, es que esos atletas también fueron principiantes y no sabían hacerlo todo. Además, ya que nadie nace sabiendo, en los gimnasios hay profesionales y profesores que guían las sesiones en todo momento. También hay que recalcar que el CrossFit es muchísimo más que un deporte o una forma de entrenamiento, es un estilo de vida.

¿Por qué es tan adictivo el CrossFit?

Uno de los detalles que hace engancharse a las personas a esta disciplina es que siempre se observan mejorías, aunque sean ínfimas. Aumenta la autoestima y cualquier persona que quiera iniciarse en este tipo de entrenamiento, puede hacerlo. También ayuda el hecho de que en los WOD o la rutina de ejercicios del día, siempre se hace algo nuevo, por lo que no resulta monótono, y hace que los atletas estén más motivados desde el principio.

A la hora de realizar un ejercicio, cada alumno adapta la rutina a sus posibilidades, condición física o lesiones. El coach puede aconsejar el uso de un peso en específico o un tipo de movimiento, pero al final siempre es el atleta el que decide. Sin embargo, a pesar de la creencia popular, el Crossfit no es un deporte lesivo siempre y cuando cada uno conozca sus propios límites.

Además, un detalle importante que hace que mucha gente se sume a la ola del Crossfit es que hay un sentimiento de comunidad que es propio de la metodología de crossfit. Uno se identifica con esos valores de mejorar la condición física en base a esfuerzos de alta fatiga y por eso la gente que va allí crea grupo y sociabilizas.

El esfuerzo es recompensado

La evolución de los gimnasios ha hecho del ejercicio algo confortable despojándolo del sufrimiento y el sacrificio al que iba vinculado. El CrossFit por el contrario se centra en ese esfuerzo que se ha de realizar para conseguir resultados y lo utiliza para que los seguidores de esta disciplina puedan darlo todo a una alta intensidad con una gran variedad de ejercicios funcionales. Los resultados requieren esfuerzo, y el CrossFit es muy generoso con ello.

Es divertido

Muchas son las personas que se apuntan a un gimnasio convencional y lo acaban dejando debido al aburrimiento. Esto es algo que no ocurre en un box de CrossFit. En esta disciplina, cada día se realizan ejercicios diferentes al día anterior y además de ser estimulantes, se pueden contabilizar los resultados de cada individuo teniendo que superar objetivos para avanzar a ejercicios de mayor nivel, lo que lleva al CrossFitter a intentar superarse a sí mismo.

Autosuperación

La forma de trabajar en el CrossFit se centra en la autosuperación. Se asignan unos objetivos diarios dándolo todo hasta el último momento. Con esta metodología, en un corto periodo de tiempo los CrossFitters van viendo cómo superan sus límites y realizan cosas antes inimaginables. Esta sensación de superar lo imposible crea una gran adicción.

Se adapta a cada persona

El CrossFit se adapta a la forma física y a los objetivos de cada persona y el couch asigna ejercicios dependiendo de las posibilidades del CrossFitter. De esta manera, con esfuerzo se puede ir avanzando sin riesgo de lesiones y sin autoimponerse un objetivo demasiado lejano. El propósito final puede ser desde ponerse a tono hasta conseguir saltar a la competición.

Comunidad

El CrossFit es un deporte de comunidad. Las personas con las que se comparte el box acaban siendo una gran familia que aporta apoyo y motivación además de grandes compañeros de sufrimiento y de superación.